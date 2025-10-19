Наташа Королева решила судьбу Анатолия Алешина и группы 'Аракс' на шоу 'ВИА Суперстар'

Ведущей шоу 'ВИА Суперстар' Наташе Королевой пришлось принимать непростое решение. Звезда сделала выбор между участниками проекта НТВ. Кто по воле Королевой покинул шоу в субботнем эфире?

Наташа Королева и ее выбор на шоу 'ВИА Суперстар'

По условиям проекта, в финале каждого выпуска его покидает участник, набравший минимальное число баллов. На этот раз аутсайдерами оказались группы 'Аракс' и 'Восток'. У них было по 49 баллов.

Сначала свои голоса в пользу или против коллективов отдавали члены жюри проекта. И в итоге 'Аракс' и 'Восток' получили равное количество голосов. Решать судьбу участников пришлось ведущей 'ВИА Суперстар' Наташе Королевой.

"Мне невероятно сложно это сделать. Почему я? Анатолий Алешин — это большой артист и большая звезда. Уровень конкурса он перешагнул. Наташа и Гена чего-то нам не досказали. Хочется, чтобы они досказали в следующей программе", — озвучила свое мнение Наташа Королева.

Вышло так, что Наташа Королева приложила руку к тому, чтобы Алешин покинул проект. Но он может появиться в следующей программе в качестве гостя. И конечно же, его выступление поклонники увидят в финале программы.