Соколовскому и его жене угрожают расправой и похищением сына: "Боимся и молимся"

Музыкант Влад Соколовский рассказал, что в последнее время его семья живет в настоящем аду. Ему и его жене угрожают физической расправой. Супругам обещают похитить трехлетнего сына. Кто стоит за всем этим?

Что происходит с Соколовским?

Влад Соколовский и его жена Ангелина уже довольно долгое время живут в страхе за себя и своего сына. Паре постоянно угрожают в соцсетях. Неизвестные обещают, что похитят трехлетнего ребенка Влада и Ангелины.

Злоумышленники фотографировали двери их квартиры. Развешивали фото сына Соколовского и его жены на могилы. Писали партнерам Влада по бизнесу.

Что предпринял Соколовский

Влад Соколовский обратился с заявлением в полицию. Уже установлено, что за этой историей стоят две женщины, их личности установлены. Возбуждено уголовное дело, но двигается все, по словам Соколовского, очень медленно.

Поэтому он решил рассказать обо всем общественности. Влад Соколовский считает, что так ему будет проще справиться с тем, что происходит.

"Мы решили вызвать общественный резонанс, потому что вопрос долго уже не решается. Мы реально переживаем, боимся и молимся о том, чтобы это все как можно скорее закончилось, потому что так жить просто уже невозможно", — сказал Влад Соколовский.

Он добавил, что уверен, что их с женой кто-то 'заказал'. А вот кто, это большой вопрос.

Участие в шоу 'Ставка на любовь'

Влад Соколовский и его жена Ангелина являлись участниками шоу телеканала 'Пятница!' 'Ставка на любовь'. Во время одного из эфиров Ангелина заявила об особой 'химии' между нею и мужем. Высказываниями Ангелины была очень задета бывшая жена Соколовского, Рита Дакота.

В ее словах она увидела намек на то, что Влад изменял ей, поскольку она не соответствовала его требованиям. Рита Дакота молчать тогда не стала, она заявила, что очень сочувствует наивной Ангелине. По данным Дакоты, Соколовский не верен Ангелине.

Рита Дакота и Влад Соколовский развелись в 2018 году. Она немедленно подала на развод, узнав о похождениях благоверного. В 2023 году Соколовский женился на Ангелине. До этого пара жила в гражданском браке. У Соколовского и его новой жены есть сын.

В браке с Ритой Дакотой появилась на свет дочь Соколовского Мия. Влад жаловался, что с Мией видится нечасто, один раз в 4–5 месяцев.

По материалам телеграм-канала Super

