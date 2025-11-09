Дакота объяснила отказ от участия в шоу 'Ставка на любовь': "Помелькать лицом? Мне это не нужно"

Певица Рита Дакота прервала молчание на фоне слухов о том, что она отказалась от участия в шоу, в котором также заявлен ее бывший муж Влад Соколовский.

Почему Дакота отказалась от участия в шоу "Ставка на любовь"

Певица опровергла домыслы о том, что она не хочет появляться в проекте только из-за того, что ей пришлось бы столкнуться с экс-возлюбленным. Говорят, что Дакота до сих пор не может простить Соколовскому то, что тот ей изменял в браке. Хотя какое-то время экс-супруги старались поддерживать отношения ради общего ребенка. Даже ездили на отдых всей семьей.

Теперь же Рита утверждает, что ее отказ от участия в шоу "Ставка на любовь" никак не связан с ее отношениями с Владом. И вообще она отказалась от проекта еще до того, как Соколовского позвали и утвердили в шоу.

"Все, чем я занимаюсь в жизни, должно иметь ценность. Я в этом проекте не нашла того, что соответствовало бы моим ценностям. Просто ради хайпа помелькать лицом? Мне это не нужно. Чтобы обо мне вспомнили или узнали те, кто до того не знал? Тоже не нужно. Я не стратег и не стала бы участвовать в коалициях, кого-то вышибать, да и в планке еле-еле минуту стою, кряхчу", — заявила Дакота.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", певица уверена, что Соколовского на проект пригласили не просто так. Телевизионщики хотели "столкнуть" ее с бывшим и таким образом поднять рейтинги. А эта история ей не интересна.

Зачем Дакота продала имущество

Ранее мы писали, что певица распродает имущество в Москве на 141 млн рублей. Речь шла о трех элитных квартирах и офисном помещении. Позже продюсер Леонид Дзюник в интервью сайту Teleprogramma.org уточнил, что Дакота едва ли сможет построить карьеру в Штатах, куда планирует перебраться.

Сама певица не так давно высказалась о нынешней жене Соколовского. Она заявила, что сочувствует избраннице бывшего мужа. Дакота уверена, что скоро пассия Влада повзрослеет и поймет, куда она попала. И что главное в отношениях, это не страсть, а надежный партнер, который не предаст и не бросит.

