Влад Соколовский о дочери: "Видимся раз в четыре-пять месяцев"

В Москве прошла премьера циркового гала-шоу "Сны Пушкина". Оно отличается от других проектов тем, что в нем не участвуют животные. Это фантасмагория на тему знаменитых сказок классика, которая будет интересна и детям, и взрослым.
На презентацию шоу пришел певец Влад Соколовский с женой Ангелиной Сурковой и трехлетним сыном Дэвидом. Молодые родители официально женаты с 2024 года. Но начали встречаться еще с 2019 года.
Также у Влада есть семилетняя дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Но поскольку девочка живет с мамой и отчимом в США, то с отцом она видится редко.
О нечастых, но волнующих свиданиях с дочерью и талантах сына певец рассказал на красной дорожке гала-шоу "Сны Пушкина".
"Дэвид на самом деле любит петь"
— Влад, ваша мама в прошлом артистка цирка. Не хотели бы, чтобы Дэвид пошел по ее стопам?
— А это сын сам решит. Дэвид на самом деле любит петь.
Влад Соколовский с женой и сыном. Фото: пресс-служба циркового шоу "Сны Пушкина"
— С сыном занимаются педагоги?
— Сами стараемся что-то ему накидывать. Видим, что он уже все схватывает на лету. И везде поет на детских площадках папины песни.
Попадает в ноты, что не может не радовать. И мы стараемся это развивать.
— Кто в вашей семье более строг с ребенком?
— Это на самом деле происходит по-разному. Он, конечно, чувствует от меня силу. И вот кого Дэвид больше боится и уважает, — наверное, меня.
Мама с ним помягче, все пытается решить через диалог. Я иногда могу прикрикнуть. И Дэвид это понимает.
Иногда эти его выходки не проходят. Но он у нас парень умный.
Влад Соколовский c женой и сыном. Фото: пресс-служба шоу "Cны Пушкина"
"С Мией я максимально нежный папа"
— Отличается ли воспитание мальчика от воспитания девочки?
— Существенно, конечно. С Мией я максимально нежный папа, она для меня как цветочек.
А Дэвида я тискаю, за пятку поднимаю.
— Удается ли часто видеться с Мией?
— К сожалению, нет. Поскольку сейчас они не в России, то видимся в среднем раз в четыре-пять месяцев.
— А по видеосвязи?
— Мы, конечно, на связи. Но понятное дело, что хотелось бы встречаться чаще.
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