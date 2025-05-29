Влад Соколовский о дочери: "Видимся раз в четыре-пять месяцев"

В Москве прошла премьера циркового гала-шоу "Сны Пушкина". Оно отличается от других проектов тем, что в нем не участвуют животные. Это фантасмагория на тему знаменитых сказок классика, которая будет интересна и детям, и взрослым.

На презентацию шоу пришел певец Влад Соколовский с женой Ангелиной Сурковой и трехлетним сыном Дэвидом. Молодые родители официально женаты с 2024 года. Но начали встречаться еще с 2019 года.

Также у Влада есть семилетняя дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Но поскольку девочка живет с мамой и отчимом в США, то с отцом она видится редко.

О нечастых, но волнующих свиданиях с дочерью и талантах сына певец рассказал на красной дорожке гала-шоу "Сны Пушкина".

"Дэвид на самом деле любит петь"

— Влад, ваша мама в прошлом артистка цирка. Не хотели бы, чтобы Дэвид пошел по ее стопам?

— А это сын сам решит. Дэвид на самом деле любит петь.