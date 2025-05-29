Влад Соколовский о дочери: "Видимся раз в четыре-пять месяцев"

Влад Соколовский. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Певец рассказал, чем отличается подход к воспитанию мальчика от воспитания девочки, об успехах сына Дэвида и о том, кто более строгий родитель. Также артист признался. что скучает по дочери от Риты Дакоты.

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В Москве прошла премьера циркового гала-шоу "Сны Пушкина". Оно отличается от других проектов тем, что в нем не участвуют животные. Это фантасмагория на тему знаменитых сказок классика, которая будет интересна и детям, и взрослым.

На презентацию шоу пришел певец Влад Соколовский с женой Ангелиной Сурковой и трехлетним сыном Дэвидом. Молодые родители официально женаты с 2024 года. Но начали встречаться еще с 2019 года.

Также у Влада есть семилетняя дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Но поскольку девочка живет с мамой и отчимом в США, то с отцом она видится редко.

О нечастых, но волнующих свиданиях с дочерью и талантах сына певец рассказал на красной дорожке гала-шоу "Сны Пушкина".

"Дэвид на самом деле любит петь"

— Влад, ваша мама в прошлом артистка цирка. Не хотели бы, чтобы Дэвид пошел по ее стопам?

— А это сын сам решит. Дэвид на самом деле любит петь.

Влад Соколовский с женой и сыном. Фото: пресс-служба циркового шоу "Сны Пушкина"

— С сыном занимаются педагоги?

— Сами стараемся что-то ему накидывать. Видим, что он уже все схватывает на лету. И везде поет на детских площадках папины песни.

Попадает в ноты, что не может не радовать. И мы стараемся это развивать.

— Кто в вашей семье более строг с ребенком?

— Это на самом деле происходит по-разному. Он, конечно, чувствует от меня силу. И вот кого Дэвид больше боится и уважает, — наверное, меня.

Мама с ним помягче, все пытается решить через диалог. Я иногда могу прикрикнуть. И Дэвид это понимает.

Иногда эти его выходки не проходят. Но он у нас парень умный.

Влад Соколовский c женой и сыном. Фото: пресс-служба шоу "Cны Пушкина"

"С Мией я максимально нежный папа"

— Отличается ли воспитание мальчика от воспитания девочки?

— Существенно, конечно. С Мией я максимально нежный папа, она для меня как цветочек.

А Дэвида я тискаю, за пятку поднимаю.

— Удается ли часто видеться с Мией?

— К сожалению, нет. Поскольку сейчас они не в России, то видимся в среднем раз в четыре-пять месяцев.

— А по видеосвязи?

— Мы, конечно, на связи. Но понятное дело, что хотелось бы встречаться чаще.

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