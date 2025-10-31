София Каштанова — о том, каким был Роман Попов: "Пытался облегчать атмосферу, беседовать, шутить"

Актриса София Каштанова поделилась воспоминаниями о ныне покойном Романе Попове. Она рассказала, что знала о его тяжелой болезни. И призналась, что сначала составила о нем неверное впечатление.
Каким София Каштанова запомнила Романа Попова
София Каштанова вместе с Романом Поповым снималась в фильме 'Полицейский с Рублевки'. Она вспомнила, как познакомилась с ним. Сначала актер произвел на нее впечатление строгого человека, но очень скоро Каштанова поняла, что ошиблась.
"Мне показалось, что он очень серьезный и строгий. Это были неправильные ощущения. Он был легким и добрым человеком. Он был трудолюбивым человеком, все время пытался облегчать атмосферу, беседовать, шутить", — рассказала София Каштанова.
Что случилось с Романом Поповым
Роман Попов не скрывал свой диагноз от коллег. Команде сериала он сообщил, что болен раком мозга, в 2018 году. Но тогда он победил болезнь.
Рак отступил. Но летом этого года случился рецидив. Роман Попов почувствовал себя плохо, через некоторое время он ослеп, потерял возможность самостоятельно передвигаться.
Как рассказывала продюсер Наталья Громова, во время болезни за Романом Поповым ухаживала его мама. Роман Попов скончался 28 октября в одной из клиник Подмосковья, ему было сорок лет. Причиной смерти стали осложнения после химиотерапии.
У Романа Попова осталась жена Юлия, которую он очень любил, и трое детей. Прощание с Романом Поповым состоится в Москве первого ноября.
