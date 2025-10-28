В каком состоянии был Роман Попов в последние дни

Стали известны некоторые подробности ухода из жизни 40-летнего актера Романа Попова, Мухича из комедийного сериала 'Полицейский с Рублевки'. Артист скончался после рецидива рака мозга. Онкологический диагноз ему был поставлен семь лет назад.
Как провел последние дни жизни Роман Попов
Перед смертью Роман Попов несколько дней находился в тяжелом состоянии. Он впал в кому. Актер скончался у себя на родине, в городе Йошкар-Оле. Именно здесь он проходил лечение от рака.
Как сообщается, в последнее время организм Романа Попова уже не реагировал на лечение. В начале лета этого года у Романа Попова случился судорожный приступ. Но он тогда не придал ему большого значения.
Роман продолжил работать и сниматься в сериалах. Он очень много времени проводил на съемочной площадке. Пока его организм не дал окончательный сбой.
Рецидив рака у Романа Попова
Опухоль мозга у Романа Попова была обнаружена в 2018 году. После лечения врачи констатировали наступление ремиссии. Но летом этого года рак вернулся.
В августе Роман Попов сообщил, что ослеп, не может двигаться и принимать пищу без посторонней помощи. Роман Попов обратился к поклонникам за помощью в сборе средств на лечение. И уже в сентябре лег в клинику. Но организм на терапию не реагировал. В октябре состояние актера начало стремительно ухудшаться.
Так Роман Попов выглядел во время болезни. Фото: соцсети Романа Попова
Кто был рядом с Романом Поповым во время болезни
Романа Попова поддерживали коллеги, друзья и поклонники. Рядом с Романом всегда была его жена Юлия и трое детей, дочери Елизавета и Марта и сын Федор. Младшая дочь Попова появилась на свет, когда он уже был болен раком.
Перед тем, как случился рецидив рака, Роман Попов успел сняться в нескольких фильмах. В течение ближайших двух лет выйдет пять картин с его участием.
До одной из главных премьер он не дожил всего месяц. Новогодняя сказка 'Письмо Деду Морозу' выйдет в прокат 27 ноября. В этом фильме снялась легенда нулевых, аргентинская актриса Наталья Орейро.
По материалам телеграм-канала Mash
