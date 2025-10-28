В каком состоянии был Роман Попов в последние дни

Стали известны некоторые подробности ухода из жизни 40-летнего актера Романа Попова, Мухича из комедийного сериала 'Полицейский с Рублевки'. Артист скончался после рецидива рака мозга. Онкологический диагноз ему был поставлен семь лет назад.

Как провел последние дни жизни Роман Попов

Перед смертью Роман Попов несколько дней находился в тяжелом состоянии. Он впал в кому. Актер скончался у себя на родине, в городе Йошкар-Оле. Именно здесь он проходил лечение от рака.

Как сообщается, в последнее время организм Романа Попова уже не реагировал на лечение. В начале лета этого года у Романа Попова случился судорожный приступ. Но он тогда не придал ему большого значения.

Роман продолжил работать и сниматься в сериалах. Он очень много времени проводил на съемочной площадке. Пока его организм не дал окончательный сбой.

Рецидив рака у Романа Попова

Опухоль мозга у Романа Попова была обнаружена в 2018 году. После лечения врачи констатировали наступление ремиссии. Но летом этого года рак вернулся.

В августе Роман Попов сообщил, что ослеп, не может двигаться и принимать пищу без посторонней помощи. Роман Попов обратился к поклонникам за помощью в сборе средств на лечение. И уже в сентябре лег в клинику. Но организм на терапию не реагировал. В октябре состояние актера начало стремительно ухудшаться.