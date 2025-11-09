Собчак отметила 44-летие в ресторане с Богомоловым: заказала шестиярусный торт в шоколаде

В ночь на воскресенье, 9 ноября, Ксения Собчак с помпой отпраздновала свое 44-летие. Не так давно телеведущая закатила вечеринку для мужа театрального режиссера Константина Богомолова. Тогда она подметила, что ждет "ответочку" от возлюбленного. Для них стало семейной традицией устраивать друг для друга сюрпризы в виде вечеринок. Похоже, что муж ожидания Ксении оправдал.
Какую вечеринку устроила Собчак
Ксения отметила свой день рождения в одном из столичных ресторанов. На празднике был весь бомонд. В том числе: певица Глюкоза, Полина Гагарина, Лолита Милявская и многие другие. Столы ломились от яств, тут были и деликатесы, и горячие блюда, и салаты с закусками, горячительные напитки.
Сама именинница активно позировала с гостями, много смеялась, принимала цветы и поздравления, особое внимание она уделила своему наряду.
Собчак отдала предпочтение прозрачному корсету-бюстье, поверх которого она накинула короткую рубашку и жакет. Вверх наряда получился многослойным, но необычным. Также именинница щегольнула в ультрамодной юбке с пышным бантом. У ресторана Ксения устроила мини-дефиле, показав свой лук, добавив к нему "змеиный" плащ.
Ксения похвасталась своим нарядом для вечеринки. Фото: соцсети
Праздник в честь Собчак
В ресторане ночью среди гостей отметился и сын Ксении Платон. Телеведущая разрешила мальчику побывать на празднике. И тот был счастлив, что звездная мама взяла его с собой на вечеринку. Среди присутствующих отметился и Константин Богомолов, он произнес тост в честь жены. Было видно, как Собчак приятны его комплименты и слова.
Изюминкой вечера стала дискотека. Для гостей пела Лолита. Сама именинница танцевала среди гостей всю ночь, так, словно у нее юбилей.
Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети
Не обошлось и без праздничного именинного торта в шесть ярусов. Десерт из шоколада был украшен экзотическими фруктами, и выглядел как произведение искусства. Телеведущая задула свечи и попробовала первый кусочек. Затем тортом угощали всех гостей. За такой десерт Ксения отдала приличную сумму.
Торт с фруктами и ягодами на вечеринке Собчак. Фото: соцсети
Ранее телеведущая устроила тусовку в стиле "нулевых", пригласив на праздник рэпера Тимати и его возлюбленную Валентину Иванову. В баре Ксения угощала гостей черной икрой прямо в тазиках. Кроме того, не так давно Собчак с сыном Платоном вернулась из Дубая. На отдыхе телеведущая снимала номер в гостинице, который обходился ей в сумму выше 300 тысяч рублей в сутки.
А как вы считаете, уместно ли устраивать такие шикарные празднества, которые так любят Собчак? Пишите в комментариях.
