Собчак отметила 44-летие в ресторане с Богомоловым: заказала шестиярусный торт в шоколаде

В ночь на воскресенье, 9 ноября, Ксения Собчак с помпой отпраздновала свое 44-летие. Не так давно телеведущая закатила вечеринку для мужа театрального режиссера Константина Богомолова. Тогда она подметила, что ждет "ответочку" от возлюбленного. Для них стало семейной традицией устраивать друг для друга сюрпризы в виде вечеринок. Похоже, что муж ожидания Ксении оправдал.

Какую вечеринку устроила Собчак

Ксения отметила свой день рождения в одном из столичных ресторанов. На празднике был весь бомонд. В том числе: певица Глюкоза, Полина Гагарина, Лолита Милявская и многие другие. Столы ломились от яств, тут были и деликатесы, и горячие блюда, и салаты с закусками, горячительные напитки.

Сама именинница активно позировала с гостями, много смеялась, принимала цветы и поздравления, особое внимание она уделила своему наряду.

Собчак отдала предпочтение прозрачному корсету-бюстье, поверх которого она накинула короткую рубашку и жакет. Вверх наряда получился многослойным, но необычным. Также именинница щегольнула в ультрамодной юбке с пышным бантом. У ресторана Ксения устроила мини-дефиле, показав свой лук, добавив к нему "змеиный" плащ.