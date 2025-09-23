Тимати привел Валентину Иванову на вечеринку Собчак, где черную икру носили в тазах

Ксения Собчак минувшим вечером устроила вечеринку в стиле "нулевых" в Москве. На празднике отметились селебрити и весь столичный бомонд. Среди гостей появилась и Ольга Бузова. Также на тусовке веселились: Прохор Шаляпин, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Люся Чеботина и многие другие.

Гостей Собчак кормила деликатесами из ресторана, лобстерами, черную икру и вовсе разносили в серебристых тазах, мидиями и устрицами.

Тимати с Валей Ивановой на тусовке Собчак

Внимание присутствующих на празднике привлекла недавно родившая невеста рэпера Тимати. Модель Валентина Иванова оставила дочку Эмму дома с бабушкой. А сама поехала веселиться с Юнусовым. Тот согласился взять новоиспеченную маму своей дочки на мероприятие. Похоже, что Валя устала сидеть в декрете, занимаясь только грудничком.