Тимати привел Валентину Иванову на вечеринку Собчак, где черную икру носили в тазах

Ксения Собчак минувшим вечером устроила вечеринку в стиле "нулевых" в Москве. На празднике отметились селебрити и весь столичный бомонд. Среди гостей появилась и Ольга Бузова. Также на тусовке веселились: Прохор Шаляпин, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Люся Чеботина и многие другие.
Гостей Собчак кормила деликатесами из ресторана, лобстерами, черную икру и вовсе разносили в серебристых тазах, мидиями и устрицами.
Тимати с Валей Ивановой на тусовке Собчак
Внимание присутствующих на празднике привлекла недавно родившая невеста рэпера Тимати. Модель Валентина Иванова оставила дочку Эмму дома с бабушкой. А сама поехала веселиться с Юнусовым. Тот согласился взять новоиспеченную маму своей дочки на мероприятие. Похоже, что Валя устала сидеть в декрете, занимаясь только грудничком.
Тимати с Ксенией Собчак и Валентиной Ивановой. Фото: соцсети
Валентина надела облегающий топ, кожаную куртку мотоциклиста и джинсы с низкой посадкой — стиль, популярный в двухтысячных годах. Завершила образ она яркими очками и старинной сумочкой бренда Louis Vuitton. Тимати предпочел футболку фанатов группы Spice Girls и белые штаны.
Модный лук Собчак на вечеринке
Ксения Собчак оделась в узкое платье, накинула пушистую шубку и украсилась красивым ожерельем. Ранее она сняла клип "Потанцуй", где вместе с Тимати демонстрировала горячие танцы.
Тем временем фанаты ждут известия о скорой свадьбе Тимати и Валентины Ивановой. Год назад певец сказал, что устал развлекаться и теперь хочет серьезных отношений. Стоит отметить, что мамам двоих предыдущих детей Юнусов так и не предложил руку и сердце.
