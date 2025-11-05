Собчак платит за номер в отеле Дубая больше 300 тысяч рублей в сутки

Отдых Ксении Собчак в Дубае обойдется ей в несколько миллионов по самым скромным подсчетам. 5 ноября телеведущая отмечает свой день рождения. По этому случаю она сняла номер в элитном отеле Bulgari Resort Dubai. За границу Ксюша отправилась с семьей.

Сколько Собчак потратит на отдых

Как пишет Telegram-канал "Звездач", в сутки номер в отеле Bulgari Resort Dubai стоит от 300 тысяч рублей и выше. За эти деньги гости могут пользоваться большим бассейном, фитнес-залом, ходить в ресторан, бар и посещать сауну. также на территории гостиницы есть и многое другое, где обеспеченные туристы могут отдохнуть и расслабиться.

Здесь жена театрального режиссера Константина Богомолова отдыхает уже четвертый день. Похоже, что поездка обойдется Собчак в несколько миллионов рублей. Но экономить на себе и своих близких она не привыкла. Компанию телеведущей составляет ее сын Платон.

"Вы меня, дорогие подписчики, полюбили не за молодость и красоту, но только сейчас понимаю — и слава Богу! С другой стороны, сообщение от ретушера: "Я вас даже не худил" — лучший подарок на день рождения! Люблю вас всех и ценю каждого! Пошла в море", — отметила Ксения, показав фото с пляжа.

Какой сюрприз Собчак сделала Богомолову

Ранее телеведущая устроила импровизированный "капустник" для мужа. Так она отметила его день рождения. Вечеринка пришлась Константину Богомолову по вкусу. На празднике был его пасынок Платон и дочка Анна от бывшей жены Дарьи Мороз. Она поздравила отца со сцены, растрогав его до слез.

Для мужа-именинника Собчак сняла ресторан, где уговорила гостей поучаствовать в иронической постановке в честь Богомолова. Каждый мог сказать что-то приятное, но с юмором о мужа телеведущей.

Не так давно Ксения отдыхала в Париже. И там устроила беспорядок в номере элитного отеля. Она разбросала свои вещи по апартаментам и не заправила постель. Зато отправилась на балкон снимать видеоролик для подписчиков, засветив то, какой переполох она учинила в номере отеля.

А как вы считаете, откуда Собчак берет средства на дорогой отдых в Дубае? Пишите в комментариях.