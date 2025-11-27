Сколько Пинчук из 'Дома-2' потратила денег, чтобы узнать об измене Чобаняна — больше полмиллиона рублей

Ирина Пинчук из проекта "Дом-2" дала интервью Ксении Бородиной, рассказав о том, как она узнала об изменах Арая Чобаняна.

Тот тайно переписывался с некими девушками. Звезда телестройки уже подозревала, что муж ей неверен. Но не была в этом уверена. Все вскрылось, когда Ирине удалось "взломать" переписки Чобаняна. Тот отрицал флирт на стороне. Однако простить мужа Пинчук так и не смогла. Она подала на развод, забрав себе двоих сыновей — Давида и Алана.

Сколько денег Пинчук отдала за то, чтобы узнать об измене мужа

Ирина была готова потратить кругленькую сумму, чтобы узнать, с кем общается ее муж. Особенно после того, как в Сеть "слили" его чат, в котором он якобы общался с некой красоткой. Тогда аккаунт Чобаняна был "захвачен" хакерами. Но эта крупица сведений показалась Пинчук недостаточной. Она решила заплатить 700 тысяч рублей, чтобы узнать об изменах мужа.

"И я думаю, либо Арай меня обманет и удалит эту переписку с девочкой, которую я очень хотела увидеть своими глазами. И вообще, что же там у него еще интересного есть", — отметила Ирина.

Как Пинчук пошла на развод

Ирина после измены мужа вместе с друзьями улетела на Мальдивы. В поездке ее сопровождала подруга Татьяна Мусульбес. Она даже оставила с мужем Романом Капаклы их дочку Мию, чтобы поддержать приятельницу. Однако теперь подруги практически не общаются. Ссылаются на занятость.

Вернувшись, Пинчук подала на развод и съехала с детьми из "семейного гнездышка". Ирина хотела купить себе квартиру, но пока у нее нет средств на это. Она даже выставила на продажу элитную иномарку. Пока звезда "Дома-2" снимает жилье для себя и детей. Чобанян изредка приходит к ним в гости.

