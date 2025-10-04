Пинчук из проекта "Дом-2" вынуждена продать свой 'Мерседес' из-за финансовых проблем

Ирина Пинчук из проекта "Дом-2" уже говорила о том, что она столкнулась с некоторыми финансовыми проблемами. Знаменитость дала понять, что пока не может позволить себе купить новое жилье. Поэтому она с двумя детьми поселилась в съемных апартаментах за городом.

Отношения Пинчук с мужем

Также Ирина жаловалась на бывшего мужа Арая Чобаняна. Тот не помогал ей с переездом, полностью отстранившись от семейных дел. Пинчук пришлось встретиться с отцом своих детей, чтобы тот поучаствовал в их переезде в новый дом. Для звезды "Дома-2" это стало не самым приятным моментом. Так как отношения с Чобаняном Ирина поддерживает только ради сыновей Давида и Алана.

С чем столкнулась Пинчук после развода

Звезда телестройки намерена отказаться от былой роскоши. И даже согласилась продать любимую иномарку — "Мерседес". Об этом она рассказала подписчикам в своем Telegram-канале.

"Продаю свою машину. Покупала "Мерседес" б/у и полностью салон переделывала в том году за дорого и максимально качественные материалы. Редко ездила, поэтому салон в прекрасном состоянии. Внутри все сделано из качественных материалов, она будто вторая квартира. Скажу честно, я в минусе и продаю по максимальной скидке. Так как обстоятельства вынуждают продать для того, чтобы приобрести что-то более нужное", - заверила Пинчук.

Экс-участница проекта "Дом-2" столкнулась с финансовыми проблемами, объявив о разводе с Чобаняном. Какое-то время Ирина даже провела в больнице, ее положили в неврологическое отделение. Там Пинчук ставили капельницы, помогали с реабилитацией. Она дала понять, что должна будет принимать какое-то время антидепрессанты. Также звезда "Дома-2" раскрыла истинную причину своего развода с Чобаняном.