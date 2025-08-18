Шокировала даже мужа: Стриженова пустилась в пляс на индийском празднике — оделась в яркое, зажигала

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова удивила своего мужа Александра зажигательным индийским танцем. Звезда продемонстрировала свои таланты во время отдыха в Кисловодске. Совершенно обалдевший Стриженов наблюдал за грациозными па своей любимой жены.

Екатерина Стриженова и ее новая ипостась

Екатерина Стриженова не боится расширять горизонты. Все знают ее как телеведущую, актрису, маму, жену и бабушку. Но теперь она блеснула еще одной гранью своего таланта.

На индийском празднике в санатории Кисловодска Стриженова пустилась в пляс. Она явно подражала индийским танцовщицам. За па Екатерины наблюдал ее муж.

Кажется, Александр Стриженов был слегка шокирован способностями жены. Облаченная в красную юбку и белую футболку с принтом в виде бюстгальтера, та полностью раскрепостилась. И позволила себе отдаться танцу полностью.