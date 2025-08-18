Шокировала даже мужа: Стриженова пустилась в пляс на индийском празднике — оделась в яркое, зажигала
Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Екатерина Стриженова исполнила индийский танец на отдыхе в Кисловодске
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова удивила своего мужа Александра зажигательным индийским танцем. Звезда продемонстрировала свои таланты во время отдыха в Кисловодске. Совершенно обалдевший Стриженов наблюдал за грациозными па своей любимой жены.
Екатерина Стриженова и ее новая ипостась
Екатерина Стриженова не боится расширять горизонты. Все знают ее как телеведущую, актрису, маму, жену и бабушку. Но теперь она блеснула еще одной гранью своего таланта.
На индийском празднике в санатории Кисловодска Стриженова пустилась в пляс. Она явно подражала индийским танцовщицам. За па Екатерины наблюдал ее муж.
Кажется, Александр Стриженов был слегка шокирован способностями жены. Облаченная в красную юбку и белую футболку с принтом в виде бюстгальтера, та полностью раскрепостилась. И позволила себе отдаться танцу полностью.
"Отмечаем День независимости Индии! Специалисты Аюрведы устроили праздник для врачей и пациентов (нас попросили одеться во что-нибудь яркое), накрыли стол с блюдами индийской кухни, но приготовили их по всем правилам Mayrveda. Без соли, сахара, лука и чеснока. Все закончилось зажигательными национальными танцами", — поделилась Стриженова в телеграм-канале.
Испытания семья Стриженовых
На днях Екатерина Стриженова сообщила в телеграм-канале, что вместе с мужем отправилась в Кисловодск. Здесь пара проводит свой отпуск. Минувшие несколько месяцев для семьи выдались очень сложными.
В феврале не стало отца Александра Стриженова, известного артиста Олега Стриженова. Все помнят, как Екатерина поддерживала супруга на прощании с отцом.
За полгода до Олега Стриженова скончалась его бывшая жена. Мама Александра Стриженова, с которой он был очень близок. Ее не стало в июле 2024 года.
Справка
Екатерина и Александр Стриженовы поженились в октябре 1987 года. Их союз считается одним из самых крепких в среде знаменитостей. У пары две дочери и трое внуков.
