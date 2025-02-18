Стриженова рассказала о последней встрече со свекром: «Мы виделись за час до его ухода»

Накануне, 17 февраля, исполнилось девять дней с того момента, как не стало народного артиста Советского Союза Олега Стриженова. Он скончался 9 февраля в больнице после тяжелой болезни, о которой его близкие предпочли не сообщать общественности.

Олегу Стриженову было 95 лет. После себя он оставил внушительный список картин, в которых талантливо сыграл самые разные мужские типажи.

Невестка Олега Стриженова, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова на девятый день после смерти своего именитого свекра, почтила его память в личном блоге.

Екатерина Стриженова рассказала, что в последний раз она с мужем видела Олега Стриженова за час до его смерти. Пара стояла у кровати умирающего и что-то говорила ему в надежде, что тот слышит.