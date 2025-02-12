Сын Стриженова — о маме, которая умерла за полгода до отца: «Говорила: «Господи, как мне надоело это тело»

12 февраля в Москве состоялась церемония прощания с покойным актером, народным артистом Советского Союза Олегом Стриженовым. Гражданской панихиды не было. Согласно последней воле Олега Стриженова, его близкие организовали только отпевание в церкви. Оно прошло в храме Святителя Николая.

Перед обрядом с журналистами пообщался сын Олега Стриженова, режиссер и продюсер Александр Стриженов.

Он отметил, что его отец прожил большую жизнь. И вспомнил о маме, актрисе, народной артистке России, Любови Стриженовой, которая скончалась в июле 2024 года.

«Это срок, это возраст, это длинный путь. За полгода до папы ушла моя мама. За неделю до смерти она говорила: «Господи, как мне надоело это тело. Как моя душа хочет освободиться от него. В теле же заключены болезни, в основном», — поделился Александр Стриженов.

Напомним, Любовь Стриженова была второй женой Олега Стриженова. Их брак продлился шесть лет. В 2008-м году Любовь Стриженова приняла монашеский постриг. Ей дали имя Иудифь.