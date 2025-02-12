Настоящая любовь: Александр Стриженов обнимал жену на похоронах отца, а она поглаживала его по плечу

Александр и Екатерина Стриженовы — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Их семейному союзу уже больше 37 лет. Супруги относятся друг с другу с особым трепетом и теплотой, постоянно доказывая, что их, как и много лет назад, связывают самые нежные чувства.
Уважение и любовь друг к другу Александр и Екатерина Стриженовы транслировали и во время церемонии прощания с Олегом Стриженовым.
Окружающие успели заметить, что, когда с журналистами общался Александр Стриженов, Екатерина Стриженова стояла рядом и в знак поддержки нежно поглаживала мужа по плечу.
Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда же о свекре заговорила Екатерина Стриженова, Александр, видя. как она волнуется, нежно обнял жену за плечи.
Обнявшись Екатерина и Александр Стриженовы шли за гробом с телом Олега Стриженова.
Напомним, народный артист СССР Олег Стриженов скончался 9 февраля. 12 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.