Настоящая любовь: Александр Стриженов обнимал жену на похоронах отца, а она поглаживала его по плечу

Александр и Екатерина Стриженовы — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Их семейному союзу уже больше 37 лет. Супруги относятся друг с другу с особым трепетом и теплотой, постоянно доказывая, что их, как и много лет назад, связывают самые нежные чувства.

Уважение и любовь друг к другу Александр и Екатерина Стриженовы транслировали и во время церемонии прощания с Олегом Стриженовым.

Окружающие успели заметить, что, когда с журналистами общался Александр Стриженов, Екатерина Стриженова стояла рядом и в знак поддержки нежно поглаживала мужа по плечу.