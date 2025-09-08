Шиловский не может простить Пугачевой слова о россиянах: “Наш народ очень далек от рабства” — называла ‘холопами’
Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press
Шиловский высказался о Пугачевой: «Сама жизнь мстит за предательство»
Известный актер Всеволод Шиловский счел уместным высказаться о певице Алле Пугачевой. 87-летний артист признался, что до сих пор не может прийти в себя от хлестких фраз Аллы Борисовны. Какие слова Примадонны задели его до глубины души?
Что Шиловский не может простить Пугачевой
Всеволод Шиловский рассказал, что его очень задели слова Аллы Пугачевой. Примадонна некоторое время назад в соцсетях назвала людей, не разделяющих ее мнения, 'холопами' и 'рабами'. Шиловский возмутился.
"Эти фразы меня оскорбили до глубины души. Ты же деньги получала в России, звания! Я могу ей ответить, что наш народ очень далек от рабства", — цитирует Всеволода Шиловского Aif.ru.
Всеволод Шиловский. Фото: Global Look Press
По мнению Всеволода Николаевича, Алле Борисовне за границей живется несладко. Он считает, что поклонников у Пугачевой за пределами России нет. И от этого она очень страдает.
"Ведь для артиста зрители — это воздух, без которого мы не дышим… То, что мы сейчас наблюдаем, это и есть месть самой жизни за предательство", — заключил Всеволод Шиловский.
Алла Пугачева три с лишним года назад покинула Россию. Сначала вместе с семьей Примадонна обосновалась в Израиле. А когда в этой стране стало неспокойно, перебралась на Кипр.
Лето Алла Пугачева проводит в Юрмале. Прохладная Прибалтика в жаркое время года больше подходит Примадонне, чем душный Кипр. Но в эти дни, скорее всего, Пугачева вернулась на Кипр.
Началась учеба у детей Аллы Борисовны, Гарри и Лизы. И к тому же семью видели в первый день сентября на прогулке по Риге. Не исключено, что это было накануне перелета на Кипр.
Вернется ли Пугачева в Россию?
Вопрос о том, вернется ли Алла Пугачева когда-нибудь в Россию, периодически обсуждается коллегами певицы. Так, Ольга Зарубина рассказала, что дома Примадонну может ждать равнодушие зрителей. А это — самый страшный сон для каждого артиста.
Недавно высказывался об Алле Борисовне актер Николай Бурляев. Он осудил ее за слова. И заявил, что она перешла 'красные линии'.