Шиловский не может простить Пугачевой слова о россиянах: “Наш народ очень далек от рабства” — называла ‘холопами’

По мнению Всеволода Николаевича, Алле Борисовне за границей живется несладко. Он считает, что поклонников у Пугачевой за пределами России нет. И от этого она очень страдает.

"Ведь для артиста зрители — это воздух, без которого мы не дышим… То, что мы сейчас наблюдаем, это и есть месть самой жизни за предательство", — заключил Всеволод Шиловский.

Где сейчас находится Алла Пугачева

Алла Пугачева три с лишним года назад покинула Россию. Сначала вместе с семьей Примадонна обосновалась в Израиле. А когда в этой стране стало неспокойно, перебралась на Кипр.

Лето Алла Пугачева проводит в Юрмале. Прохладная Прибалтика в жаркое время года больше подходит Примадонне, чем душный Кипр. Но в эти дни, скорее всего, Пугачева вернулась на Кипр.

Началась учеба у детей Аллы Борисовны, Гарри и Лизы. И к тому же семью видели в первый день сентября на прогулке по Риге. Не исключено, что это было накануне перелета на Кипр.

Вернется ли Пугачева в Россию?

Вопрос о том, вернется ли Алла Пугачева когда-нибудь в Россию, периодически обсуждается коллегами певицы. Так, Ольга Зарубина рассказала, что дома Примадонну может ждать равнодушие зрителей. А это — самый страшный сон для каждого артиста.

Недавно высказывался об Алле Борисовне актер Николай Бурляев. Он осудил ее за слова. И заявил, что она перешла 'красные линии'.