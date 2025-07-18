Николай Бурляев — об Алле Пугачевой: "Уже перейдена красная линия"

Режиссер, актер и общественный деятель Николай Бурляев счел нужным высказаться об Алле Пугачевой. Он заявил, что к Примадонне есть особые вопросы.

Бурляев уверен, что Пугачева хочет вернуться в Россию. Но сделать это ей будет непросто.

"К ней особые вопросы: там уже перейдена красная линия", — приводит высказывание Николая Бурляева MK.RU.

Бурляев не уверен, что Аллу Пугачеву готов принять назад народ России. По его мнению, Алле Борисовне нужно предпринять попытку попросить прощения за свои высказывания.

"Конечно, она может покаяться и приехать, потому что там они никому не нужны", — уверен Николай Бурляев.

Ранее мэтр отечественного кино и телевидения критиковал современное ТВ. Бурляев в ужасе от того, что показывают на экранах.

Не раз высказывался Николай Бурляев и о звездах, покинувших Россию. В их число входит и Алла Пугачева.

Звезда уже четвертый год живет за границей. Сначала Алла Пугачева поселилась в Израиле. Затем сменила страну. Она перебралась на Кипр. Лето Примадонна по традиции проводит в Прибалтике. Сейчас Алла Борисовна находится в Юрмале.