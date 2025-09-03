Где учились дети Пугачевой и Галкина* до своих скитаний по школам и сколько стоило их обучение

Соцсети пестрят снимками звезд и их детей на школьной линейке. Так, тренд поддержали Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочерью Мией, Дмитрий Маликов с женой и дочерью, который отдал сына Марка в первый класс, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков с дочкой Мией (какое популярное все-таки имя).
Почему дети Пугачевой гуляют с родителями 1 сентября
А телеведущая Анфиса Чехова и вовсе отвела в школу сына Соломона в компании двух мужчин – отца ребенка Гурама Баблишвили и ее нынешнего избранника Александра Златопольского. Высокие отношения, шутят в Сети, вспоминая знаменитую фразу из фильма "Покровские ворота".
И только у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* все не как у людей.
В первый осенний день супруги вместо того, чтобы отвести детей в школу, отправились на прогулку по Риге. Семья прогулялась по улочкам старого города и посетила популярный ресторан с интерьерами в средневековом стиле.
Снимками с прогулки муж-иноагент Примадонны поделился в своем блоге. Правда, пользователи Сети заметили, что звездные дети выглядят уж очень грустными. А Гарри так вообще на одном из фото склонил голову.
На ум невольно приходит фраза из знаменитой сказки "Конек-Горбунок", измененная с учетом имени мальчика: "Что ты, Гарри, так невесел, что головушку повесил?"
В Сети грустный вид детей связали с их постоянными скитаниями по школам. Попробуйте постоянно адаптироваться к новой программе обучения и к новым одноклассникам, у которых нужно завоевывать авторитет. А ведь дети проверяют на прочность гораздо жестче, чем взрослые... Вот близнецы и приуныли!
А ведь когда-то в жизни Лизы и Гарри все было по плану. Однако теперь хочется процитировать одного из персонажей фильма 'Москва слезам не верит': "Стабильности нет". А вот раньше была… И, скорее всего, ребята по ней скучают.
В какой садик и школу в Москве ходили Лиза и Гарри
В юном возрасте двойняшек определили в престижный столичный детский сад, стоимость нахождения в котором составляла 390 тысяч рублей. За эти деньги воспитатели не только занимались с детьми по базовой программе, но и обучали их английскому и французскому языкам, а также проводили занятия по вокалу и балету.
Каждый день Лизу и Гарри в садик отвозил персональный водитель, а после возвращения домой их ждало дополнительное занятие французским с носителем языка.
В шестилетнем возрасте двойняшек отдали в элитную школу, где преимущественно учатся дети известных личностей и успешных бизнесменов.
Учебное заведение предлагало программу на русском и английском языках, а также разнообразные дополнительные занятия: плавание, творческие кружки, футбол. На тот момент годовое обучение в такой школе обходилось в 1,6 миллиона рублей за каждого ребенка.
Кстати, несмотря на жизнь в роскошном доме и обучение в престижных учебных заведениях, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не выросли избалованными.
Как рассказывали знаменитые родители, в их семье действует система поощрений и наказаний, благодаря которой Лиза и Гарри четко знают свои обязанности и добросовестно их выполняют. Так, близнецы прилежно учатся и всегда самостоятельно убирают свои игрушки и разбросанные вещи.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети
Скитания детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по школам
В начале 2022 года в связи с изменением мировой повестки семья приняла решение переехать в Израиль. Изначально Пугачева утверждала, что они проведут за границей несколько месяцев и вернутся к началу учебного года. Однако дети, пропустившие вторую половину второго класса, так и не продолжили обучение в московской гимназии.
Сама Алла Борисовна действительно ненадолго возвращалась в Россию в сентябре того же года, чтобы решить вопросы, связанные с переездом, и забрать документы детей из школы.
В итоге близнецов перевели в израильскую школу. Вскоре после начала учебного года появились сведения, что дети поступили в частное учебное заведение под Тель-Авивом, где год обучения обходится примерно в 3,2 миллиона рублей.
Занятия велись преимущественно на русском языке, но по израильской учебной программе, с интенсивным изучением иврита. Это учебное заведение считается одним из самых дорогих в стране.
В социальных сетях также распространялась информация о возможном переводе Лизы и Гарри в школу с французским уклоном, однако этот переход так и не состоялся. После обострения политической обстановки в Израиле семья была вынуждена переехать.
После переезда на Кипр Гарри и Лиза начали обучение в частной школе с английским языком преподавания.
Кстати, учебный год в государственных школах Кипра, как и в России, традиционно начинается 1 сентября. Однако частные учебные заведения на острове обычно откладывают начало занятий на второй или даже третий понедельник сентября.
Вероятно, именно этим объясняется, что Пугачева и Галкин* в сопровождении детей наслаждаются неспешными прогулками по Риге. Так что не спешите бросать в них лишнюю груду камней.
* Включен в реестр иностранных агентов.
