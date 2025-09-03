Где учились дети Пугачевой и Галкина* до своих скитаний по школам и сколько стоило их обучение

Соцсети пестрят снимками звезд и их детей на школьной линейке. Так, тренд поддержали Агата Муцениеце с сыном Тимофеем и дочерью Мией, Дмитрий Маликов с женой и дочерью, который отдал сына Марка в первый класс, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков с дочкой Мией (какое популярное все-таки имя).

Почему дети Пугачевой гуляют с родителями 1 сентября

А телеведущая Анфиса Чехова и вовсе отвела в школу сына Соломона в компании двух мужчин – отца ребенка Гурама Баблишвили и ее нынешнего избранника Александра Златопольского. Высокие отношения, шутят в Сети, вспоминая знаменитую фразу из фильма "Покровские ворота".

И только у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* все не как у людей.

В первый осенний день супруги вместо того, чтобы отвести детей в школу, отправились на прогулку по Риге. Семья прогулялась по улочкам старого города и посетила популярный ресторан с интерьерами в средневековом стиле.

Снимками с прогулки муж-иноагент Примадонны поделился в своем блоге. Правда, пользователи Сети заметили, что звездные дети выглядят уж очень грустными. А Гарри так вообще на одном из фото склонил голову.

На ум невольно приходит фраза из знаменитой сказки "Конек-Горбунок", измененная с учетом имени мальчика: "Что ты, Гарри, так невесел, что головушку повесил?"

В Сети грустный вид детей связали с их постоянными скитаниями по школам. Попробуйте постоянно адаптироваться к новой программе обучения и к новым одноклассникам, у которых нужно завоевывать авторитет. А ведь дети проверяют на прочность гораздо жестче, чем взрослые... Вот близнецы и приуныли!

А ведь когда-то в жизни Лизы и Гарри все было по плану. Однако теперь хочется процитировать одного из персонажей фильма 'Москва слезам не верит': "Стабильности нет". А вот раньше была… И, скорее всего, ребята по ней скучают.

В какой садик и школу в Москве ходили Лиза и Гарри

В юном возрасте двойняшек определили в престижный столичный детский сад, стоимость нахождения в котором составляла 390 тысяч рублей. За эти деньги воспитатели не только занимались с детьми по базовой программе, но и обучали их английскому и французскому языкам, а также проводили занятия по вокалу и балету.

Каждый день Лизу и Гарри в садик отвозил персональный водитель, а после возвращения домой их ждало дополнительное занятие французским с носителем языка.

В шестилетнем возрасте двойняшек отдали в элитную школу, где преимущественно учатся дети известных личностей и успешных бизнесменов.

Учебное заведение предлагало программу на русском и английском языках, а также разнообразные дополнительные занятия: плавание, творческие кружки, футбол. На тот момент годовое обучение в такой школе обходилось в 1,6 миллиона рублей за каждого ребенка.

Кстати, несмотря на жизнь в роскошном доме и обучение в престижных учебных заведениях, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не выросли избалованными.

Как рассказывали знаменитые родители, в их семье действует система поощрений и наказаний, благодаря которой Лиза и Гарри четко знают свои обязанности и добросовестно их выполняют. Так, близнецы прилежно учатся и всегда самостоятельно убирают свои игрушки и разбросанные вещи.