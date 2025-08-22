Как Алла Пугачева приняла бывшую возлюбленную внука, и почему Никита Пресняков расстался с девушкой-казашкой

Общественность продолжает обсуждать развод Никиты Преснякова. Музыкант расстался с женой Аленой Красновой после 10 лет знакомства. Супруги, как это обычно бывает, поблагодарили друг друга за прожитые годы и пожелали счастливого будущего. Но уже без второй половины…

А меж тем нашим людям только дай повод посудачить. И кто-то уже написал в комментариях: "Это тебе бумеранг за Аиду".

С казахстанкой Аидой Калиевой артист тоже провел в отношениях немало – четыре года. Влюбленные уже готовилось к свадьбе. Но… Давайте вспомним, как все красиво начиналось и как грустно, но все же без скандалов закончилось.

Кто такая Аида Калиева

Бывшая избранница Никиты Преснякова родом из казахстанского города Уральск. Она появилась на свет в обычной семье матери-педагога и отца-чиновника.

Аида училась в уральской школе № 7 с углубленным изучением английского языка. Окончив школу в 2009 году, поступила на факультет международных отношений в КазНу им аль-Фараби. Позже, по образовательной программе, девушка переехала в США, чтобы учиться в Национальной академии кино. Именно там она познакомилась с Никитой Пресняковым.

"В ней было что-то особенное. Ее манера держаться, ее взгляд — я что-то почувствовал и пригласил ее на следующий день погулять по Централ Парку", — вспоминал музыкант в одном из своих интервью.

Как развивался роман Аиды и Никиты

Через два месяца встреч Никита и Аида приняли решение жить вместе. Однако поначалу они скрывали свои отношения даже от самых близких. Отец Никиты, певец Владимир Пресняков, познакомился с Аидой через Интернет и одобрил выбор сына.

Официально встречаться Калиева и Пресняков начали зимой 2010 года. Впервые Никита представил свою девушку публике в Москве на премьере фильма "Елки", где он исполнил одну из главных ролей.

Чуть позже Никита Пресняков познакомил Аиду Калиеву и со своей звездной семьей. И девушка сумела произвести хорошее впечатление даже на Аллу Пугачеву, не говоря уж о других представителях знаменитого семейства.