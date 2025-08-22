Как Алла Пугачева приняла бывшую возлюбленную внука, и почему Никита Пресняков расстался с девушкой-казашкой

Общественность продолжает обсуждать развод Никиты Преснякова. Музыкант расстался с женой Аленой Красновой после 10 лет знакомства. Супруги, как это обычно бывает, поблагодарили друг друга за прожитые годы и пожелали счастливого будущего. Но уже без второй половины…
А меж тем нашим людям только дай повод посудачить. И кто-то уже написал в комментариях: "Это тебе бумеранг за Аиду".
С казахстанкой Аидой Калиевой артист тоже провел в отношениях немало – четыре года. Влюбленные уже готовилось к свадьбе. Но… Давайте вспомним, как все красиво начиналось и как грустно, но все же без скандалов закончилось.
Кто такая Аида Калиева
Бывшая избранница Никиты Преснякова родом из казахстанского города Уральск. Она появилась на свет в обычной семье матери-педагога и отца-чиновника.
Аида училась в уральской школе № 7 с углубленным изучением английского языка. Окончив школу в 2009 году, поступила на факультет международных отношений в КазНу им аль-Фараби. Позже, по образовательной программе, девушка переехала в США, чтобы учиться в Национальной академии кино. Именно там она познакомилась с Никитой Пресняковым.
"В ней было что-то особенное. Ее манера держаться, ее взгляд — я что-то почувствовал и пригласил ее на следующий день погулять по Централ Парку", — вспоминал музыкант в одном из своих интервью.
Как развивался роман Аиды и Никиты
Через два месяца встреч Никита и Аида приняли решение жить вместе. Однако поначалу они скрывали свои отношения даже от самых близких. Отец Никиты, певец Владимир Пресняков, познакомился с Аидой через Интернет и одобрил выбор сына.
Официально встречаться Калиева и Пресняков начали зимой 2010 года. Впервые Никита представил свою девушку публике в Москве на премьере фильма "Елки", где он исполнил одну из главных ролей.
Чуть позже Никита Пресняков познакомил Аиду Калиеву и со своей звездной семьей. И девушка сумела произвести хорошее впечатление даже на Аллу Пугачеву, не говоря уж о других представителях знаменитого семейства.
Никита Пресняков с Филиппом Киркоровым и Аидой Калиевой. Фото: Людмила Стрижнова/ "Комсомольская правда"
Как рассказывала тогда Аида, она очень волновалась, так как это было ее первое знакомство с родителями возлюбленного. При этом девушка отмечала, что, несмотря на высокий статус, Никита – очень простой в общении человек.
Слухи о предстоящей свадьбе Никиты Преснякова и Аиды Калиевой возникали неоднократно, как и сообщения о беременности Аиды.
А летом 2013 года в Интернете появились свадебные фотографии Аиды Калиевой и Никиты Преснякова. Но позже выяснилось, что это была постановочная съемка. Артист и его возлюбленная приняли участие в картине "Дело ангела". И чтобы разыграть близких, отправили им свои фотографии со съемок в свадебных нарядах. Правда, потом очень быстро признались в обмане.
Осенью 2013 года Никита Пресняков сделал предложение своей девушке в Дубае. Он устроил подводное предложение, показав ей табличку с просьбой выйти за него замуж. Но, к сожалению, свадьба не состоялась.
Почему влюбленные расстались
В 2014 году пара рассталась после четырех лет отношений. А 27 июля 2017 года Никита Пресняков женился на Алене Красновой.
Никита Пресняков и Аида Калиева. Фото: Людмила Стрижнова/ Global Look Press
Отец Никиты Владимир Пресняков признался, что сын два месяца скрывал факт разрыва с Аидой. Мол, не хотел ныть, считал Владимир.
В 2014 году Владимир Пресняков предполагал, что одной из причин расставания пары, помимо прочих факторов, стала возросшая популярность Никиты в тот период.
По словам отца музыканта, тогда сын участвовал в проекте перевоплощений "Точь-в-точь" и даже не успевал приходить домой ночевать. Также он принимал участие и в других съемках. И Аиде было нелегко принять такой плотный график любимого человека.
"Чтобы это выдержать, должен быть серьезный опыт, а откуда он в таком возрасте? Что касается новой девушки (об Алене Красновой – прим. ред), то, насколько мне известно, это просто его подружка, и ничего серьезного там нет.
Я тоже часто выкладываю фотографии с девушками в сеть, но это ни о чем не говорит", - отмечал Владимир Пресняков.
Как показала жизнь, Пресняков-старший ошибался. И теперь, по иронии судьбы, причиной разрыва Никита Преснякова с любимой женщиной, наоборот, могла стать его уже угасшая популярность…
