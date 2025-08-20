Почему расстались Никита Пресняков и Алена Краснова: выходила за успешного внука Примадонны, а у него ничего не получилось в Америке

Еще одна красивая пара объявила о расставании. Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет знакомства. Об этом в своих соцсетях объявила сама Алена. По ее словам, им было сложно решиться на этот шаг, но супруги не видели другого выхода.

Алена Краснова и Никита Пресняков официально объявили о расставании

Далее следует шаблонный текст, который с некоторыми изменениями появляется в соцсетях практически всех селебрити после разрыва. О том, что совместные годы были наполнены радостью и ошибками, что никто не виноват в расставании, просто у пары разные цели. Что они выражают благодарность друг другу и желают второй половине только счастья. Аналогичный текст висит и в соцсетях Никиты Преснякова.

Слухи о глобальном семейном кризисе обсуждались еще в сентябре прошлого года. Тогда Алена вернулась в Россию, а Никита остался в Америке. Видя множество комментариев о разрыве, Пресняков поспешил опровергнуть сплетни, заверив, что в семье все в порядке. И о разводе не может быть и речи.

"Мы не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это вообще. Откуда это все время берется?! Наверное, за всю мою жизнь только один процент правдивой информации обо мне был обнародован, а 99% — какая-то дичь", — писал Никита в соцсетях и просил не слушать сплетен, а всю информацию уточнять только у него.

По всей видимости, супруги просто устали от испытаний, выпавших на их долю в последнее время. На протяжении трех лет дела Никиты Преснякова шли из рук вон плохо. А говорят, что Алена привыкла к совсем другой жизни. А ведь все так красиво начиналось.

Как начинался роман Никиты и Алены

До знакомства с Аленой Красновой Никита Пресняков состоял в длительных отношениях с уроженкой Казахстана Аидой Калиевой, с которой познакомился в Нью-Йорке. Кандидатуру девушки одобрила вся семья, включая звездную бабушку Аллу Пугачеву.

Во время совместного отпуска в Дубае Никита сделал своей спутнице предложение, которое она с радостью приняла. Пара решила сыграть свадьбу через полгода. Однако в марте 2014 года стало известно об их расставании.

А уже в июне того же года Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях совместное фото с симпатичной девушкой, приветствующей его поцелуем в щеку.

Журналисты выяснили, что спутница музыканта — Алена Краснова, которая была его давней знакомой и соседкой по даче. Ее отец — состоятельный бизнесмен, предпочитающий оставаться в тени. На момент начала их отношений Алене было 17 лет, и она готовилась к поступлению в 11-й класс.

По словам девушки, ее отец не был в восторге от романа дочери, так как избранник Красновой оказался старше ее. Тем не менее отношения пары развивались.