Почему расстались Никита Пресняков и Алена Краснова: выходила за успешного внука Примадонны, а у него ничего не получилось в Америке

Еще одна красивая пара объявила о расставании. Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет знакомства. Об этом в своих соцсетях объявила сама Алена. По ее словам, им было сложно решиться на этот шаг, но супруги не видели другого выхода.
Алена Краснова и Никита Пресняков официально объявили о расставании
Далее следует шаблонный текст, который с некоторыми изменениями появляется в соцсетях практически всех селебрити после разрыва. О том, что совместные годы были наполнены радостью и ошибками, что никто не виноват в расставании, просто у пары разные цели. Что они выражают благодарность друг другу и желают второй половине только счастья. Аналогичный текст висит и в соцсетях Никиты Преснякова.
Слухи о глобальном семейном кризисе обсуждались еще в сентябре прошлого года. Тогда Алена вернулась в Россию, а Никита остался в Америке. Видя множество комментариев о разрыве, Пресняков поспешил опровергнуть сплетни, заверив, что в семье все в порядке. И о разводе не может быть и речи.
"Мы не расстались. Мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично! Я не знаю, откуда это вообще. Откуда это все время берется?! Наверное, за всю мою жизнь только один процент правдивой информации обо мне был обнародован, а 99% — какая-то дичь", — писал Никита в соцсетях и просил не слушать сплетен, а всю информацию уточнять только у него.
По всей видимости, супруги просто устали от испытаний, выпавших на их долю в последнее время. На протяжении трех лет дела Никиты Преснякова шли из рук вон плохо. А говорят, что Алена привыкла к совсем другой жизни. А ведь все так красиво начиналось.
Как начинался роман Никиты и Алены
До знакомства с Аленой Красновой Никита Пресняков состоял в длительных отношениях с уроженкой Казахстана Аидой Калиевой, с которой познакомился в Нью-Йорке. Кандидатуру девушки одобрила вся семья, включая звездную бабушку Аллу Пугачеву.
Во время совместного отпуска в Дубае Никита сделал своей спутнице предложение, которое она с радостью приняла. Пара решила сыграть свадьбу через полгода. Однако в марте 2014 года стало известно об их расставании.
А уже в июне того же года Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях совместное фото с симпатичной девушкой, приветствующей его поцелуем в щеку.
Журналисты выяснили, что спутница музыканта — Алена Краснова, которая была его давней знакомой и соседкой по даче. Ее отец — состоятельный бизнесмен, предпочитающий оставаться в тени. На момент начала их отношений Алене было 17 лет, и она готовилась к поступлению в 11-й класс.
По словам девушки, ее отец не был в восторге от романа дочери, так как избранник Красновой оказался старше ее. Тем не менее отношения пары развивались.
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Но в начале 2015 года Никита Пресняков внезапно объявил о разрыве отношений с девушкой. Похоже, разногласия в паре начались перед праздниками, так как Новый год и Рождество они встречали по отдельности.
Внук Аллы Борисовны сообщил, что инициатором расставания стала Алена. По словам певца, возлюбленная призналась, что больше не испытывает к нему чувств и не хочет его мучить.
Однако позже, на фестивале "Новая волна" в Сочи, Никита Пресняков подтвердил, что они с Аленой возобновили отношения. Девушка сопровождала его за кулисами мероприятия, и они выглядели очень счастливыми.
"Я уже определился. Мы встречаемся с Аленой больше года, и у нас все хорошо", — заявил тогда Никита.
В октябре того же года Алла Борисовна сообщила журналистам, что подарила внуку роскошный особняк в деревне Малые Бережки. Никиту Преснякова и Алену Краснову часто видели на территории этой шикарной дачи, где они устраивали вечеринки с друзьями. Один из местных жителей рассказал корреспондентам НТВ, что "Никита постоянно здесь, куча машин, стоянка вся забита".
27 июля 2017 года 26-летний Никита Пресняков и его 20-летняя возлюбленная Алена Краснова официально оформили свои отношения. Церемония бракосочетания прошла в загородном клубе под Москвой. И среди приглашенных гостей было множество знаменитостей.
Никита Пресняков с женой Аленой, мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press
Тяжелый период в жизни семьи
В паре все было идеально, пока не наступил 2022 год и Никита Пресняков не подался в Америку. А молодой жене пришлось последовать за ним.
Супруги поселились в Лос-Анджелесе — в квартире, подаренной Пугачевой. Пресняков начал музыкальную карьеру, создал кавер-группу и занялся съемками клипов и выпуском саундтреков.
Однако жизнь в Америке оказалась сложнее, чем ожидалось. Занятия музыкой не приносили ожидаемого успеха, а заказы на видеопроизводство не обеспечивали значительного дохода.
Чтобы покрыть расходы, Никите пришлось выступать в барах для русскоязычной аудитории, где он исполнял, в том числе, песню "На заре", что в итоге привело к конфликту с правообладателями.
Но самые большие трудности ждали супругов впереди. Из-за бушующих в США пожаров Никита потерял свой дом и остался без крыши над головой. По всей видимости, паре пришлось искать съемное жилье.
Помимо бытовых неурядиц, семья столкнулась и с финансовыми трудностями. Их совместный российский бизнес, компания "Нико Спорт", занимающаяся установкой спортивных площадок, понесла убытки в размере около миллиона рублей. А большинство проектов были приостановлены.
В связи с этими событиями в 2024 году Алена вернулась в Россию, что породило слухи о возможном разводе. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник прямо заявил о распаде брака Никиты и Алены. Однако сам Пресняков опровергал эти слухи, утверждая, что они по-прежнему любят друг друга.
Теперь Никита Пресняков и Алена Краснова смотрят в разные стороны. Фото: Global Look Press
Тем временем Краснова вела активную светскую жизнь в Москве, ходила на вечеринки, занималась стрип-пластикой и практически не вспоминала о муже. Правда, позже она ненадолго вернулась к нему в США.
В начале лета 2025 года Алена снова уехала в Россию и удалила все совместные фотографии с Никитой из своих социальных сетей. Поклонники также заметили, что супруги перестали проводить отпуск вместе, хотя раньше всегда появлялись вдвоем. И вот теперь новость о распаде брака, прозвучавшая как гром среди ясного неба.
В соцсетях пишут, что Алена выходила замуж за перспективного музыканта, внука самой Примадонны. Теперь же Алла Борисовна скитается по миру с мужем-иноагентом и детьми, потеряла в России былое влияние и, как поговаривают, вообще хочет отказаться от российского гражданства. А подобный шаг — это точно билет в один конец.
В кулуарах шепчутся, что Краснова привыкла к роскошной жизни, сама работать особо не хочет. А постоянные неудачи супруга вконец вымотали молодую женщину.
Так что клятва "и в горе, и в радости" оказалась не для нее. Но это лишь домыслы окружающих. А что на самом деле творилось в семье Никиты Преснякова, мы знать не можем.
