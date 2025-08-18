"Раз выступает, значит, проблемы": о появлении Пугачевой на корпоративах в Латвии высказался Данко

Алла Пугачева снизила цену пополам

Недавно сообщалось, что Алла Пугачева в Латвии согласилась петь для успешного бизнесмена. И при этом снизила цену на выступление в два с лишним раза. Еще недавно пригласить Аллу Борисовну на праздник стоило 32 млн рублей. А тут вдруг она якобы согласилась петь за 13,9 млн рублей.

Боится, что ее больше не позовут? Ездить на гастроли у Пугачевой нет возможности. Выступает она там, где живет. Ранее сообщалось о ее камерных концертах на Кипре.

Где сейчас Пугачева

Живет Алла Пугачева на Кипре. Она покинула Россию зимой 2022 года. Сначала Примадонна обосновалась в Израиле и жила там, пока было безопасно.

Но ситуация сложилась так, что и из Израиля Алле Борисовне пришлось бежать. Семья обосновалась на Кипре. А лето проводит в Латвии, в Юрмале.

Недавно появилась информация о том, что Пугачева намерена отказаться от российского паспорта. И процесс уже якобы запущен. Адвокат Добровинский объяснил Teleprogramma.org, что вопрос о лишении российского гражданства рассматривается в сроки от года до полутора лет.