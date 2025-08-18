"Раз выступает, значит, проблемы": о появлении Пугачевой на корпоративах в Латвии высказался Данко

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказался о выступлениях Аллы Пугачевой в Латвии. Он выдвинул причины, по которым 76-летняя Примадонна вынуждена выходить на сцену.
Алла Пугачева нуждается в деньгах?
Данко предположил, что Алла Борисовна может испытывать финансовые проблемы. Необходимость зарабатывать деньги и поддерживать привычно высокий уровень жизнь заставляют пожилую певицу выходить на сцену. В Латвии у Пугачевой, конечно же, есть свои поклонники.
"Раз выступает, значит, проблемы. Или это публике требуется русскоязычной. Я думаю, это нормально. Она уже немолодая. Понятно, что у нее проблемы со здоровьем. Уверен, что у нее хорошие врачи", — высказался Данко в беседе с Teleprogramma.org.
Певец Данко. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Алла Пугачева снизила цену пополам
Недавно сообщалось, что Алла Пугачева в Латвии согласилась петь для успешного бизнесмена. И при этом снизила цену на выступление в два с лишним раза. Еще недавно пригласить Аллу Борисовну на праздник стоило 32 млн рублей. А тут вдруг она якобы согласилась петь за 13,9 млн рублей.
Боится, что ее больше не позовут? Ездить на гастроли у Пугачевой нет возможности. Выступает она там, где живет. Ранее сообщалось о ее камерных концертах на Кипре.
Где сейчас Пугачева
Живет Алла Пугачева на Кипре. Она покинула Россию зимой 2022 года. Сначала Примадонна обосновалась в Израиле и жила там, пока было безопасно.
Но ситуация сложилась так, что и из Израиля Алле Борисовне пришлось бежать. Семья обосновалась на Кипре. А лето проводит в Латвии, в Юрмале.
Недавно появилась информация о том, что Пугачева намерена отказаться от российского паспорта. И процесс уже якобы запущен. Адвокат Добровинский объяснил Teleprogramma.org, что вопрос о лишении российского гражданства рассматривается в сроки от года до полутора лет.
Читайте также:
Добавить комментарий