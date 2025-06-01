SHAMAN: "Свадьба будет летом"

Певец Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, сделал признание о предстоящем торжестве со своей избранницей Екатериной Мизулиной.

Он сообщил, что свадьба состоится летом. Правда, тут же дал понять, что не этим.

"Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом", — довольно витиевато заявил SHAMAN в эфире программы НТВ 'Центральное телевидение'.

Предложение встречаться вокалист сделал Екатерине Мизулиной 9 марта. Во время своего сольного концерта SHAMAN пригласил Екатерину Мизулину на сцену и публично объявил, что она его девушка.

Одетая в белое платье Мизулина тогда ответила согласием на предложение Дронова о встречах. Роман пары продолжается. Периодически в своих соцсетях влюбленные показывают поклонникам, как вместе проводят время.

В сентябре прошлого года SHAMAN развелся со своей женой Еленой Мартыновой, которая на семь лет старше него. Пара рассталась мирно, поблагодарив друг друга за совместно прожитые годы.

Мартынова была второй женой Дронова. Первой его супругой была Марина Рощупкина. Они поженились совсем юными в 2012-м году, в 2014-м у пары родилась дочь Варвара. Когда девочке было два года, ее родители развелись.