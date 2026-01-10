Шаляпин признал, что был на задворках шоу-бизнеса: "Мой успех сегодняшний тоже не навсегда"

Новые контракты, премии, блогерская слава и... дача с кубками. Шоумен Прохор Шаляпин неожиданно открыл закулисье своей популярности. Он рассказал, что считает настоящей наградой для себя.

Звезда 'Фабрики звезд' снова в тренде

Популярность принесла Прохору Шаляпину возможности для хорошего заработка. Его все чаще зовут в развлекательные шоу. Его приглашают вести мероприятия и предлагают рекламные контракты. Выпускника 'Фабрики звезд' даже начали номинировать на различные премии.

Однако к возросшему интересу к своей персоне Прохор относится спокойно и по-философски. Он не бежит за регалиями и не старается оказаться в каждом светском кадре.

"Меня сейчас приглашают в какие-то места, пытаются вручить медали. Но я в основном отказываюсь. Не то чтобы я скромный, просто не хочу вызывать лишние вопросы. Я артист, шоумен, мое дело развлекать людей. Меня и так неплохо кормят, спасибо большое. За званиями не гонюсь", — признается он.

Награды Прохор отвез на дачу

Шаляпин спокойно относится к наградам. Он не коллекционирует их в квартире и не выстраивает витрины из призов. Напротив, он избавился от внешних символов успеха.

"Я на дачу отвез все кубки и статуэтки. Считаю, что самая главная награда — когда тебя любят. Пусть даже ненадолго меня полюбили. Но это самое лучшее, что может быть для любого артиста", — поделился он.

Прохор подчеркивает, что любовь зрителей для него важнее званий и статусов. Он не стремится к очередному званию, но ценит внимание к своему творчеству.

Несмотря на новую волну популярности, Шаляпин не цепляется за нее. Несколько лет исполнитель оставался в тени после публичных скандалов с продюсерами. Он не скрывает, что прошел непростой путь.

"Я человек, прошедший огонь и воду, достаточно давно в шоу-бизнесе. Был даже где-то возле него, на задворках. Видел, как много артистов взлетали, падали, потом снова взлетали и снова падали. И, собственно, мой успех сегодняшний тоже не навсегда. Тем более я человек ленивый", — признался 42-летний Прохор.

Так он описывает свой опыт и отношение к славе. Он не идеализирует сцену и мир шоу-бизнеса. Он наблюдал, как одни артисты появляются и исчезают, и не исключает, что с ним может произойти то же самое.

Как 'Фабрика звезд' изменила жизнь Шаляпина

Прохор Шаляпин обрел известность после участия в музыкальном шоу 'Фабрика звезд' в 2006 году. Он был одним из самых ярких выпускников шестого сезона. Тогда его заметили миллионы зрителей.

Однако после финала он не смог пробиться на большую сцену, о чем открыто говорил. Прохор не раз говорил, что его 'изгнали'. Он не скрывал своего разочарования после проекта. При этом звание выпускника популярного шоу все равно помогло ему остаться в медиапространстве.

У Шаляпина затяжной конфликт с продюсером шестой 'Фабрики звезд' Виктором Дробышем. Отар Кушанашвили на днях признался, что Дробыш отзывался о Шаляпине, как о слабоумном.

Из певца в блогеры: новая роль Прохора

Лишь в последние годы Шаляпин вновь стал любимцем публики. Теперь он заявил о себе как о блогере. Его ролики из заграничных отпусков и жизни в удовольствие набирают миллионы просмотров.

Прохор показывает поездки, отдых и свое отношение к жизни. Публика внимательно следит за его кадрами из путешествий. Формат зашел зрителям, и он сделал выбор в пользу соцсетей.

В прошлом году артист объявил о завершении музыкальной карьеры. Он решил сосредоточиться на развитии соцсетей. Так он сменил амплуа и сместил акценты с сцены на онлайн-платформы.

Новая жизнь Шаляпина не обходится без критики. Прохора нередко упрекают в пропаганде тунеядства. Он с этим не согласен. По его словам, он лишь напоминает о быстротечности жизни и важности бережного отношения к себе. Прохор утверждает, что занимается пропагандой отдыха.

По материалам YouTube-шоу 'Вопрос ребром'

