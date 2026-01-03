Прохор Шаляпин сравнил себя с Ксенией Собчак: "Ее же унижали и смеялись над ней"

42-летний Прохор Шаляпин стал гостем шоу на YouTube-канале "Скажи как есть". В беседе с ведущим артист порассуждал о взаимоотношениях с 44-летней Ксенией Собчак. По его словам, у них с журналисткой много общего.

Шаляпин отметил, что Ксении по жизни пришлось нелегко. По его словам, несмотря на то, что Собчак родилась в публичной и обеспеченной семье, ей удалось многого добиться самостоятельно.

Хейт, насмешки и сила характера Собчак

Певец подробно описал, через что, по его мнению, прошла телеведущая. По словам артиста, Ксения прилично хапнула хейта.

"Ее же унижали и смеялись над ней. Какой девочке это понравится? Поэтому она научилась не реагировать. Ей сейчас плевать, мне кажется, на все шутки. Она научилась прекрасно одеваться, быть эталоном, подавать себя. Собчак — это бренд уже. Но за этим стоит огромная работа над собой", — заявил Шаляпин.

Кроме того, Прохор отметил, что и сам сталкивался со снисходительным отношением к себе. Поэтому фраза из известного кинофильма "Доживем до понедельника": "Счастье – это когда тебя понимают" близка ему. Певец прекрасно понимает, через что пришлось пройти Ксении Собчак.

Он подчеркнул, что видит в Ксении пример для подражания и отмечает ее умение держать удар и сохранять публичный образ в любых обстоятельствах.

Как Прохор Шаляпин относится к Ксении Собчак

Прохор рассказал, как он сам относится к телеведущей. Артист признался, что его восхищает то, как она выстроила себя и свою карьеру.

По словам Шаляпина, ему близко то, что он видит в характере Собчак и ее стиле. Он подчеркнул, что ему интересно наблюдать за ее развитием.

Как Собчак относится к Шаляпину

Певец также высказался об отношении Собчак к нему. По словам артиста, он еще пока не дорос до окружения светской дивы. Но все же Ксения обратила на Прохора внимание, что очень польстило ему.

"То есть она дала мне карт-бланш, пригласив меня на свое интервью. Мне это очень приятно", — поделился певец.

Также Прохор отметил, что приглашение на интервью для него стало важным событием. Он подчеркнул, что ему приятно внимание со стороны Ксении, и что этот шаг для него многое значит.

