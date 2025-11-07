Сергей Соседов восхитился Прохором Шаляпиным: "Мог быть вместо SHAMAN'а и петь "Я русский"

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своим пристрастным отношением к современным исполнителям. Он часто критикует звезд российского шоу-бизнеса. Зато шоумен Прохор Шаляпин неожиданно получил порцию комплиментов от Соседова.
Что сказал Соседов о Шаляпине
Обычно не раздающий комплименты направо и налево Сергей Соседов вдруг заговорил о Прохоре Шаляпине как о талантливом исполнителе. Он сравнил Шаляпина с SHAMAN'ом, заявив, что тот ничуть не хуже Дронова. Просто Прохору не так повезло как SHAMAN'у.
"Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь 'Я русский', но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось. Конечно, у него есть своя аудитория, концерты, безусловно", — сказал Сергей Соседов в подкасте 'За деньги'.
Соседов удивлен, что Шаляпина не приглашают петь. И его деятельность востребована довольно узким кругом людей. Он назвал Прохора талантливым человеком.
"Какая-то Клава, Карнавал ничего не умеют и вон поют. Их зовут на каналы, и они что-то ведут. А другим, более достойным, ничего не дают", — сокрушался Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: НТВ
Что сейчас происходит с Прохором Шаляпиным?
Сам шоумен Прохор Шаляпин вряд ли согласится с тем, что он невостребован. Он только недавно заявлял, что стал выступать за очень большие деньги. Шаляпин признает, что очень долго был 'на задворках шоу-бизнеса', но сейчас наступило его время.
Шаляпина пригласили на шоу 'Дети против', где он немедленно спровоцировал скандал. Во время программы Шаляпин пошутил над ребенком, что вызвало бурную реакцию в Сети. Перед мальчиком Прохор извиняться отказался.
А вы согласны с Сергеем Соседовым? Считаете Прохора Шаляпина талантливым? Ответьте в комментариях.
