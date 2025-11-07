Сергей Соседов восхитился Прохором Шаляпиным: "Мог быть вместо SHAMAN'а и петь "Я русский"

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своим пристрастным отношением к современным исполнителям. Он часто критикует звезд российского шоу-бизнеса. Зато шоумен Прохор Шаляпин неожиданно получил порцию комплиментов от Соседова.

Что сказал Соседов о Шаляпине

Обычно не раздающий комплименты направо и налево Сергей Соседов вдруг заговорил о Прохоре Шаляпине как о талантливом исполнителе. Он сравнил Шаляпина с SHAMAN'ом, заявив, что тот ничуть не хуже Дронова. Просто Прохору не так повезло как SHAMAN'у.

"Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь 'Я русский', но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось. Конечно, у него есть своя аудитория, концерты, безусловно", — сказал Сергей Соседов в подкасте 'За деньги'.

Соседов удивлен, что Шаляпина не приглашают петь. И его деятельность востребована довольно узким кругом людей. Он назвал Прохора талантливым человеком.