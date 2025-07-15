Сергей Соседов перенес операцию: "Пока восстанавливаюсь"

Музыкальный критик Сергей Соседов скоро предстанет перед поклонниками в неожиданном образе. Его голову будет украшать роскошная шевелюра.

Тринадцать с половиной часов длилась операция по пересадке волос Сергею Соседову. Две недели назад он решился на хирургическое вмешательство. Его провели хирурги одной из московских клиник.

"Я пока восстанавливаюсь после нее", — цитирует Сергея Соседова URA.RU .

Такая длительность операции объясняется тем, что Соседову пересаживали довольно объемное количество волос.

"У меня брали волосы с задней зоны и с висков и пересаживали. Была проведена ювелирная работа", — добавил Сергей Соседов.

Уже в новом телевизионном сезоне музыкальный критик предстанет на экранах ТВ с новой шевелюрой.

Сергей Соседов является бессменным членом жюри шоу телеканала НТВ 'Суперстар!'. Его комментарии по поводу выступлений участников всегда вызывают бурю эмоций у публики.

Соседов умеет балансировать на грани и делать смелые заявления. Часто они провоцируют возмущения в Сети.

Сергею Соседову почти всегда оппонирует его коллега по проекту, телеведущая Лера Кудрявцева. Они часто скандалят на публике. Но тем самым подогревается интерес к происходящему на шоу 'Суперстар!'.