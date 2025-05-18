Мы не ругались: Соседов — о Кудрявцевой после "Суперстара"

Сергей Соседов прокомментировал слухи о размолвке с Лерой Кудрявцевой после шоу "Суперстар". Он дал понять, что не держит зла на телеведущую. Они оба восседали в жюри популярной передачи.

Лера Кудрявцева эмоционально реагировала на оценки Сергея Соседова, который откровенно критиковал ее фаворита на шоу Сергея Челобанова. При этом музыкальный критик заверил, что с Кудрявцевой у него сложились теплые отношения. Все их разногласия остались в рамках шоу.

Соседов подметил, что они с Лерой придерживались разных позиций на проекте. И ставили оценки участникам, исходя из собственных убеждений и видения. Но это никак не отразилось на их взаимопонимании.

"Мы не ругались с ней никогда. Это было в самом шоу: это же не наши личные отношения. Друг против друга у нас с Лерой никогда ничего не было абсолютно. Мы давно друг друга знаем", - приводит mk.ru слова Сергея Соседова.

Когда шоу «Суперстар» на НТВ завершилось, он случайно столкнулся с Лерой на вручении модной премии. Музыкальный критик спокойно сидел за своим столиком, когда к нему подошла Кудрявцева. Она тепло поприветствовала шоумена. И призналась, что рада его видеть. Вне съемок, как говорит Сергей, у них с теледивой сложились прекрасные отношения.

Однако шоумен совершенно не жалеет, что подверг поведение Леры Кудрявцевой на шоу "Суперстар" критике. Соседов постоянно заступался за певицу Азизу. Однако Лера не оценила стремление артистки выиграть проект. Кудрявцева жаловалась на то, что Азиза звонила ей ночью. Якобы певица требовала у телеведущей разъяснений, почему та ставила ей низкие баллы.