Кудрявцева встала на защиту Челобанова после критики Соседова на шоу «Суперстар!»

Известный музыкант Сергей Челобанов в выпуске шоу НТВ «Суперстар!», который вышел в эфир в субботу, 8 марта, исполнил хит «Звездочка моя ясная» Александра Лосева и группы «Цветы».
Практически все члены жюри были в восторге от номера Сергея Челобанова. И лишь музыкальный критик Сергей Соседов позволил себе озвучить мнение, которое шло вразрез с ранее высказанными.
«Опять «запетая» песня. Как она надоела. Я ждал, что Сережа сделает из нее нечто необычное, экзотическое, в твоем стиле», — сказал Сергей Соседов.
Сергей Челобанов на шоу «Суперстар!». Фото: кадр программы
Лера Кудрявцева пришла в ярость, услышав эти слова. Она сначала подняла импровизированный плакат с надписью «Выключайте микрофон!». А затем подошла к Сергею Соседову сзади и начала его душить.
«Просто поцелуй его! Поцелуй его! Не надо душить», — взмолился ведущий шоу Вадим Такменев.
Лера Кудрявцева смачно чмокнула Сергея Соседова, оставив на его щеке след от губной помады.
Лера Кудрявцева театрально душила Сергея Соседова. Фото: кадр программы
«Да, что ж такое… Боже мой, — отреагировал Сергей Соседов на демарш Леры Кудрявцевой. — Вышло пресновато, надо было доработать. Петь Сереге в этой песне нечего. У него голос позволяет петь разными тембрами, красками, завораживающими, магическими, в разных регистрах. Было хорошо, но не так, как мог Сережа».
Сергей Соседов поставил своему тезке Челобанову всего лишь искру.