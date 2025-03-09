Кудрявцева встала на защиту Челобанова после критики Соседова на шоу «Суперстар!»

Известный музыкант Сергей Челобанов в выпуске шоу НТВ «Суперстар!», который вышел в эфир в субботу, 8 марта, исполнил хит «Звездочка моя ясная» Александра Лосева и группы «Цветы».

Практически все члены жюри были в восторге от номера Сергея Челобанова. И лишь музыкальный критик Сергей Соседов позволил себе озвучить мнение, которое шло вразрез с ранее высказанными.