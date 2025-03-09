Кудрявцева встала на защиту Челобанова после критики Соседова на шоу «Суперстар!»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Сергей Соседов высказал свое недовольство выступлением Сергея Челобанова.

Известный музыкант Сергей Челобанов в выпуске шоу НТВ «Суперстар!», который вышел в эфир в субботу, 8 марта, исполнил хит «Звездочка моя ясная» Александра Лосева и группы «Цветы».

Практически все члены жюри были в восторге от номера Сергея Челобанова. И лишь музыкальный критик Сергей Соседов позволил себе озвучить мнение, которое шло вразрез с ранее высказанными.

«Опять «запетая» песня. Как она надоела. Я ждал, что Сережа сделает из нее нечто необычное, экзотическое, в твоем стиле», — сказал Сергей Соседов.

Сергей Челобанов на шоу «Суперстар!». Фото: кадр программы

Лера Кудрявцева пришла в ярость, услышав эти слова. Она сначала подняла импровизированный плакат с надписью «Выключайте микрофон!». А затем подошла к Сергею Соседову сзади и начала его душить.

«Просто поцелуй его! Поцелуй его! Не надо душить», — взмолился ведущий шоу Вадим Такменев.

Лера Кудрявцева смачно чмокнула Сергея Соседова, оставив на его щеке след от губной помады.

Лера Кудрявцева театрально душила Сергея Соседова. Фото: кадр программы

«Да, что ж такое… Боже мой, — отреагировал Сергей Соседов на демарш Леры Кудрявцевой. — Вышло пресновато, надо было доработать. Петь Сереге в этой песне нечего. У него голос позволяет петь разными тембрами, красками, завораживающими, магическими, в разных регистрах. Было хорошо, но не так, как мог Сережа».

Сергей Соседов поставил своему тезке Челобанову всего лишь искру.

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