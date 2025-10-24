Сергей Соседов назвал имя самой безголосой певицы России

Музыкальный критик Сергей Соседов периодически проходится по разным звездам российского шоу-бизнеса. На этот раз под шквал его критики попала певица Анна Семенович. Что сказал о ней Соседов?
Почему Соседов считает Семенович безголосой?
Сергей Соседов нелестно отозвался об Анне Семенович. Он заявил, что у нее нет вокального таланта. И фактически признал, что она и есть самая безголосая певица на российской эстраде.
"Семенович — это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет", — заявил Соседов в беседе с 'Общественной службой новостей'.
Разумеется, критик помнит, что Анна Семенович в свое время выступала в составе группы 'Блестящие'. Но, по словам Соседова, в этом коллективе петь никто не умел.
"Набирали в группы девиц с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Вот и все", — объяснил Соседов.
Сергей Васильевич добавил, что всего лишь констатирует факт: у Семенович голоса нет. Критик уверен, что Анна об этом тоже знает. И не от него.
Анна Семенович. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press
Кого еще критикует Сергей Соседов
Сергей Соседов является постоянным членом жюри шоу НТВ 'ВИА Суперстар!'. От его профессиональных, точных и довольно едких комментариев звездам иногда становится не по себе. Во время шоу он разнес певицу Зиверт, заявив, что уровень той — домашнее музицирование.
После Соседов в беседе с Teleprogramma.org заявлял, что не понимает, каким образом могли добиться успеха Ольга Бузова и Валя Карнавал.
А вы согласны с мнением Сергея Соседова по поводу Анны Семенович? Ответьте в комментариях.
Читайте также: