Соседов — о Хазанове, продавшем недвижимость в России: "В Театр эстрады многие метят главным режиссером. Там очередь стоит"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказал свое мнение по поводу того, что Геннадий Хазанов избавился от недвижимости в России. Соседов в подобные инсинуации не верит. Более того, он считает, что Геннадий Хазанов постоянно живет в стране и никуда не уезжал.

Что сказал Соседов о Хазанове?

Сергей Соседов привел неопровержимые доказательства в пользу того, что Геннадий Хазанов живет и работает в Москве. Музыкальный критик уверен, что быть главным режиссером Театра эстрады на расстоянии просто невозможно. Для Соседова очевидный факт, что Геннадий Викторович постоянно присутствует в театре.

"Он занимается театром. Там все время мероприятия. Скоро будет мюзикл 'Вальс-бостон' по песням Розенбаума. Театр все время заполнен. Вы хотите сказать, что управляет не Хазанов, а кто-то другой? Это аренда, договоры, надо подписывать документы...

Если бы он не руководил, давно бы поставили другого. Театр эстрады — знаковое место, важное место. И очень много людей хотели бы стать его главным режиссером. И я думаю, если бы Хазанов там не был, или его бы искали, уже бы кто-то подкопал, его бы убрали и был бы уже кто-то другой режиссером. В Театр эстрады многие метят главным режиссером, там очередь стоит, поверьте", — сказал Сергей Соседов Teleprogramma.org.

Что сказал Соседов о недвижимости Хазанова в России

Сергей Соседов скептически относится и к сообщениям о том, что Геннадий Хазанов продал практически всю недвижимость в России. Не так давно телеграм-канал SHOT рассказал, что известный артист реализовал пять квартир и домов в Москве и области. И теперь в собственности у Хазанова осталась лишь небольшая квартирка в столице площадью 39 квадратов.

"Не думаю, что у него одна квартира осталась. Откуда мы знаем, все имущество он продал или нет. Не думаю, что он все продал", — поделился Сергей Соседов в беседе в Teleprogramma.org.

Где сейчас находится Геннадий Хазанов?

О 79-летнем Геннадии Хазанове часто пишут, что он покинул Россию. Есть версия, что он живет в Латвии и часто бывает в Израиле. Но сам Хазанов эти домыслы опровергает.

Известный артист неизменно заявляет, что живет в России и продолжает руководить Театром эстрады в Москве. Появлялись сообщения, что Хазанов отказывался убирать портрет Аллы Пугачевой из фойе театра.

Хазанов позволял себе в нелестном ключе отзываться о Галустяне. Он говорил, что из него ничего хорошего не выйдет.

А вам доводы Сергея Соседова кажутся убедительными? Ответьте в комментариях.

