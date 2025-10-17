Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказал свое мнение по поводу того, что Геннадий Хазанов избавился от недвижимости в России. Соседов в подобные инсинуации не верит. Более того, он считает, что Геннадий Хазанов постоянно живет в стране и никуда не уезжал.

Что сказал Соседов о Хазанове?

Сергей Соседов привел неопровержимые доказательства в пользу того, что Геннадий Хазанов живет и работает в Москве. Музыкальный критик уверен, что быть главным режиссером Театра эстрады на расстоянии просто невозможно. Для Соседова очевидный факт, что Геннадий Викторович постоянно присутствует в театре.