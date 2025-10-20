Сергей Соседов: "Не понимаю, почему имеют успех Бузова, Карнавал, Зиверт"

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказался о популярных у публики исполнительницах — Юлии Зиверт, Ольге Бузовой, Вале Карнавал. Музыкальный критик дал понять, что не разделяет восторгов поклонников. Что не так с певицами?

Соседов заявил об искажении вкуса

Сергей Соседов во время шоу 'ВИА Суперстар' на НТВ усомнился в талантах певицы Зиверт. Он раскритиковал ее вокал и тексты песен. Почему он так строг к звезде, которой рукоплещет публика?

"Это не моя героиня. Я не понимаю, в чем ее успех. Там нет ничего особенного, это домашнее музицирование", — сказал Сергей Соседов Teleprogramma.org.

Он добавил, что не может объяснить, почему у публики становится популярным тот или иной исполнитель. Многие вещи, по словам Соседова, не имеют логических обоснований.

"Сейчас вкусы очень искажены, поэтому успех имеют какие-то странные люди. И когда меня спрашивают, почему тот или иной исполнитель имеет успех, я не понимаю. Не понимаю, почему имеют успех Бузова, Карнавал, Зиверт. Они не должны его иметь", — добавил Сергей Соседов.

Что Соседов думает об Алексее Елистратове

Участник шоу НТВ 'ВИА Суперстар' Алексей Елистратов — один из самых заметных героев проекта. Многие телезрители признаются, что болеют за него. Он стал для них открытием шоу.

Сергей Соседов солидарен с мнением поклонников. При этом Елистратов не на пике популярности. И не очень востребован сегодня.