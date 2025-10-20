Сергей Соседов: "Не понимаю, почему имеют успех Бузова, Карнавал, Зиверт"

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org высказался о популярных у публики исполнительницах — Юлии Зиверт, Ольге Бузовой, Вале Карнавал. Музыкальный критик дал понять, что не разделяет восторгов поклонников. Что не так с певицами?
Соседов заявил об искажении вкуса
Сергей Соседов во время шоу 'ВИА Суперстар' на НТВ усомнился в талантах певицы Зиверт. Он раскритиковал ее вокал и тексты песен. Почему он так строг к звезде, которой рукоплещет публика?
"Это не моя героиня. Я не понимаю, в чем ее успех. Там нет ничего особенного, это домашнее музицирование", — сказал Сергей Соседов Teleprogramma.org.
Он добавил, что не может объяснить, почему у публики становится популярным тот или иной исполнитель. Многие вещи, по словам Соседова, не имеют логических обоснований.
"Сейчас вкусы очень искажены, поэтому успех имеют какие-то странные люди. И когда меня спрашивают, почему тот или иной исполнитель имеет успех, я не понимаю. Не понимаю, почему имеют успех Бузова, Карнавал, Зиверт. Они не должны его иметь", — добавил Сергей Соседов.
Что Соседов думает об Алексее Елистратове
Участник шоу НТВ 'ВИА Суперстар' Алексей Елистратов — один из самых заметных героев проекта. Многие телезрители признаются, что болеют за него. Он стал для них открытием шоу.
Сергей Соседов солидарен с мнением поклонников. При этом Елистратов не на пике популярности. И не очень востребован сегодня.
Алексей Елистратов. Фото: НТВ
"Все написано на небесах. Мы с вами никогда не поймем, почему имеет успех тот или иной человек. Многие вещи не имеют никаких логических объяснений в жизни", — заключил Соседов.
Сергей Соседов является членом жюри шоу 'ВИА Суперстар' на НТВ. Накануне он высоко оценил выступление Алексея Елистратова, который исполнил песню Леши Свика 'Плакала'. Соседов заявил, что давно ждал от певца подобного номера.
А вы согласны с мнением Сергея Соседова по поводу современных исполнителей? Ответьте в комментариях.
