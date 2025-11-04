Когда был конкурс 'Интервидение'

Конкурс 'Интервидение' проходил в Москве в двадцатых числах сентября. Россию на нем представлял певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. После выступления он обратился к жюри и попросил не оценивать его номер. SHAMAN заявил, что хочет быть вне конкурса и считает свой жест правильным и соответствующим традициям русского гостеприимства.

Поступок SHAMAN'a поддержали не все. Ольга Бузова тогда тут же написала в личном блоге, что не понимает, как такое могло произойти. Победителем конкурса стал певец Дык Фук из Вьетнама.

Высказывания Сергея Соседова о других певицах

Музыкальный критик Сергей Соседов часто высказывается по поводу происходящего в российском шоу-бизнесе. Недавно он назвал имя самой безголосой певицы России. По мнению Соседова, это Анна Семенович.

Сергей Васильевич так популярен, что ему иногда приписывают скандальные высказывания. Одно из изданий написало, что Соседов назвал 'серостью' и 'пошлостью' певицу Люсю Чеботину. Та в ответ накатала в личном блоге разгромный пост про Сергея Соседова.

Критик же, в свою очередь, в беседе с Teleprogramma.org заявил, что он невысокого мнения о талантах Люси, но никогда 'пошлой' ее не называл. Поскольку вообще не использует это слово в своем лексиконе.

