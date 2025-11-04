Сергей Соседов назвал имя певицы, которая достойна представлять Россию на 'Интервидении'

Музыкальный критик Сергей Соседов озвучил имя певицы, которую отправил бы на конкурс 'Интервидение'. Эксперт считает, что в России есть вокалистка, способная защитить честь своей страны на высочайшем уровне. Кто же это?
Мнение Сергея Соседова
Сергей Соседов считает достойной 'Интервидения' певицу Пелагею. И если бы у Соседова спросили, кого стоит отправить на вокальный конкурс в следующем году, он назвал бы ее имя. А вкусу музыкального критика можно доверять.
"На следующий конкурс 'Интервидение' я послал бы Пелагею", — сказал Сергей Соседов.
Певица Пелагея. Фото: Global Look Press
Когда был конкурс 'Интервидение'
Конкурс 'Интервидение' проходил в Москве в двадцатых числах сентября. Россию на нем представлял певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. После выступления он обратился к жюри и попросил не оценивать его номер. SHAMAN заявил, что хочет быть вне конкурса и считает свой жест правильным и соответствующим традициям русского гостеприимства.
Поступок SHAMAN'a поддержали не все. Ольга Бузова тогда тут же написала в личном блоге, что не понимает, как такое могло произойти. Победителем конкурса стал певец Дык Фук из Вьетнама.
Высказывания Сергея Соседова о других певицах
Музыкальный критик Сергей Соседов часто высказывается по поводу происходящего в российском шоу-бизнесе. Недавно он назвал имя самой безголосой певицы России. По мнению Соседова, это Анна Семенович.
Сергей Васильевич так популярен, что ему иногда приписывают скандальные высказывания. Одно из изданий написало, что Соседов назвал 'серостью' и 'пошлостью' певицу Люсю Чеботину. Та в ответ накатала в личном блоге разгромный пост про Сергея Соседова.
Критик же, в свою очередь, в беседе с Teleprogramma.org заявил, что он невысокого мнения о талантах Люси, но никогда 'пошлой' ее не называл. Поскольку вообще не использует это слово в своем лексиконе.
По материалам Газета.ru.
А вы согласны с Сергеем Соседовым по поводу певицы Пелагеи? Ответьте в комментариях.
Читайте также: