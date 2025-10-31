Соседов ответил на претензии Чеботиной: "Я не мог сказать 'пошлость'. Это не мой лексикон"

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал импульсивный выпад в его адрес певицы Люси Чеботиной. Музыкальный критик недоумевает, почему вокалистка вдруг начала предъявлять ему претензии. Ведь он о ней ничего не говорил. Соседов заявил, что растиражированные в СМИ фразы ему не принадлежат.
Сергей Соседов не делал никаких заявлений
Сергей Соседов выразил недоумение по поводу слов Люси Чеботиной. Он посоветовал певице сначала проверять, кто и что о ней говорит и пишет, а уж затем высказываться. Критик заявил, что не давал никаких комментариев по поводу талантов и внешнего вида Люси Чеботиной.
"Я невысокого мнения о Люсе Чеботиной, но я никогда этого не говорил. По поводу 'Суперстар'. Я вообще не имею права это обсуждать и освещать, у меня пункт в договоре.
Я не мог сказать 'пошлость'. Это не мой лексикон. Слово 'пошло' стало пошлым, поэтому я его не употребляю. Люсе, прежде чем писать, нужно удостовериться, кто это говорил.
Как поет Люся на концерте, я не знаю, не был на ее концерте. Как поет на шоу 'Суперстар', я не помню. Она произвела на меня неплохое впечатление, никаких претензий тогда не было", — высказался Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Какие слова приписали Сергею Соседову
На днях одно из изданий разместило на своих страницах материал с критикой Сергея Соседова в адрес певицы Люси Чеботиной. Якобы он заявил, что Люся 'просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты'. А еще Соседову приписали слова о том, что Люся Чеботина 'серость'.
"Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость", — якобы сказал Сергей Соседов.
Как отреагировала Чеботина
Люся Чеботина не стала разбираться, говорил Сергей Соседов о ней это на самом деле или ему приписали эти фразу. 28-летняя певица разразилась гневным постом в своем блоге. Она попросила Соседова забыть ее имя, назвала его непрофессионалом и заявила, что он сам себя закопал.
Люся опровергла, что поет под фонограмму. И напомнила Соседову, как выступала на шоу 'Суперстар'.
"Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик?" — задалась вопросом Люся Чеботина.
Это уже не первый скандал, в который угодила Люся Чеботина за последнее время. Ранее она вступила в перепалку с поэтом-песенником Ильей Резником. Тот выразил неудовольствие по поводу того, что Чеботина появилась на его творческом вечере в откровенном наряде.
