Соседов ответил на претензии Чеботиной: "Я не мог сказать 'пошлость'. Это не мой лексикон"

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал импульсивный выпад в его адрес певицы Люси Чеботиной. Музыкальный критик недоумевает, почему вокалистка вдруг начала предъявлять ему претензии. Ведь он о ней ничего не говорил. Соседов заявил, что растиражированные в СМИ фразы ему не принадлежат.

Сергей Соседов не делал никаких заявлений

Сергей Соседов выразил недоумение по поводу слов Люси Чеботиной. Он посоветовал певице сначала проверять, кто и что о ней говорит и пишет, а уж затем высказываться. Критик заявил, что не давал никаких комментариев по поводу талантов и внешнего вида Люси Чеботиной.