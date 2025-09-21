Бузова не поняла отказа SHAMAN’a претендовать на победу в 'Интервидении': "Что это было?"

Ольга Бузова пристально следила за конкурсом 'Интервидение'. Она лично приехала на Live Арену, где проходил финал состязания. Поступок SHAMAN'a, отказавшегося претендовать на победу, Ольгу Бузову разочаровал. Что она сказала?

Как Бузова отреагировала на заявление SHAMAN'a?

Сразу после своего выступления Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, обратился к жюри 'Интервидения'. Он попросил не оценивать его номер. SHAMAN объяснил свой поступок законами гостеприимства.

"Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление", — сказал SHAMAN со сцены.

Ольга Бузова моментально отреагировала на слова певца. В телеграм-канале она дала понять, что разочарована его поступком. Поющая телеведущая искренне недоумевала по поводу такого решения Ярослава Дронова.