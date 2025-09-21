Бузова не поняла отказа SHAMAN’a претендовать на победу в 'Интервидении': "Что это было?"
Ольга Бузова. Фото: Наталья Шатохина/ Global Look Press
Ольга Бузова пристально следила за конкурсом 'Интервидение'. Она лично приехала на Live Арену, где проходил финал состязания. Поступок SHAMAN'a, отказавшегося претендовать на победу, Ольгу Бузову разочаровал. Что она сказала?
Как Бузова отреагировала на заявление SHAMAN'a?
Сразу после своего выступления Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, обратился к жюри 'Интервидения'. Он попросил не оценивать его номер. SHAMAN объяснил свой поступок законами гостеприимства.
"Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление", — сказал SHAMAN со сцены.
Ольга Бузова моментально отреагировала на слова певца. В телеграм-канале она дала понять, что разочарована его поступком. Поющая телеведущая искренне недоумевала по поводу такого решения Ярослава Дронова.
Позже Ольга Бузова озвучила своих фаворитов на 'Интервидении'. И вновь разочарованно сообщила о решении SHAMAN'a. Бузовой обидно за тех, кто болел за него.
"Тройка лучших выступлений, на мой взгляд: Россия, Беларусь и Китай. Не понимаю, зачем Ярослав снял себя с голосования… Вся страна ждала этого дня и болела", — добавила Ольга Бузова.
Скандал на 'Интервидении' с участницей из Австралии
На 'Интервидении' произошел еще один громкий инцидент. Певица Vassy, представляющая Австралию, была вынуждена сняться с конкурса под давлением властей своей страны. Это событие вызвало бурю обсуждений и домыслов среди поклонников и критиков, добавив интриги и драматизма в и без того насыщенное мероприятие.
Кто победил на 'Интервидении'
Победу в музыкальном конкурсе одержал Вьетнам. Точнее, певец из этой страны Дэк Фук. Ольга Бузова прокомментировала и это событие.
"Смотрела голосование уже дома. Победил Вьетнам. Поздравляю! И всех нас — c 'Интервидением'! Праздник музыки и любви", — написала Ольга Бузова в телеграм-канале.
В следующем году 'Интервидение' пройдет в Саудовской Аравии.