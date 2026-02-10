Сергей Пенкин — о Пугачевой: "Она понимала, что песню нужно прожить"

В мире шоу‑бизнеса редко встретишь историю, где слава рождается не из блистательных дебютов, а из упорного труда и ежедневной рутины. Именно такой путь прошел Сергей Пенкин — артист, чьи выступления сегодня восхищают публику, а взгляды на профессию заслуживают особого внимания. 10 февраля известному вокалисту и педагогу исполнилось 65 лет.

От дворника до артиста: школа жизни

Начало карьеры Сергея Пенкина разительно отличается от глянцевых историй успеха. Его путь складывался из трех составляющих: учебы, тяжелой работы и выступлений в ресторанах.

"Я работал дворником утром, потом бежал в Гнесинку, а вечером пел в двух–трех ресторанах", — поделился Сергей Пенкин с MK.RU.

Этот непростой график не просто закалял характер — он формировал профессиональные качества, которые позже стали визитной карточкой Пенкина.

Вокал и актерское мастерство: две стороны профессии

Сергей Пенкин убежден: вокальные данные — лишь половина успеха артиста. Не менее значима вторая составляющая — актерское мастерство. Пенкин считает, что каждый певец просто обязан быть актером, учиться этому.

По его мнению, зритель мгновенно распознает фальшь. Если исполнитель выходит на сцену без внутреннего наполнения, выступление теряет энергию и смысл.