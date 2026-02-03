Гордон заступилась за Пугачеву: "Из легенды делают старуху, считаю это подлостью"

Адвоката Катю Гордон несколько лет назад возмутили резкие слова Маргариты Симоньян. Журналистка ранее жестко высказывалась в адрес звездной Аллы Пугачевой и ее мужа, иноагента Максима Галкина*. Недавно Ксения Собчак попросила юриста прокомментировать это громкое заявление.

Что Гордон сказала о Пугачевой

Гордон не стала отказываться от своих слов в адрес Примадонны, однако сделала важную оговорку. Она напомнила, что с момента скандала прошло почти четыре года, и за это время в ее взглядах многое изменилось. В разговоре с Ксенией Собчак Катя перешла к главному. Ее задело, как на телевидении представляют Аллу Пугачеву.

"Когда на федеральном канале из легенды делают старуху, считаю это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела свое отношение к Галкину*. Я к нему отношусь сегодня негативно. Считаю, что это такие люди с двойным стандартом, которым одна кровь пачкает, а другая нет. Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас", — обратилась Катя к Ксении.

Соболезнования Маргарите Симоньян

Отдельно Катя Гордон остановилась на Маргарите Симоньян. Она подчеркнула, что ее позиция по Примадонне не связана с личным отношением к главреду. Катя Гордон принесла Симоньян свои соболезнования в связи с потерей мужа, Тиграна Кеосаяна. Режиссер скончался осенью после нескольких месяцев комы.

И все же Гордон настаивала на своем. По ее мнению, критиковать Аллу Пугачеву не стоило.

"Считаю, что Маргарита, которой я приношу гигантские соболезнования в связи с потерей мужа, не имеет права. Никто из нас не имеет права [критиковать]. То есть это настолько для меня масштабный человек, что хочется сказать: "А ты кто?" Но сегодня я была бы аккуратнее в высказываниях", — призналась Катя Гордон.

Юрист подчеркнула, что сейчас выбрала бы более мягкую форму для своих фраз, но суть отношения к Алле Борисовне у нее не изменилась.

О чем еще говорили Собчак и Гордон

Во время интервью Катя Гордон говорила и о своей бывшей клиентке Елене Товстик. Катя озвучила свою версию разрыва с Еленой. Кроме этого, две блондинки выяснили отношение. Гордон заявила Собчак, что та терпеть ее не может и будет рада, если та получит срок.

По материалам YouTube-шоу "Осторожно: Собчак"

*Включен в реестр иностранных агентов.