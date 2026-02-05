Очень зажатая, уставшая, сутулится: что про Пугачеву говорят живущие на Кипре россияне

76-летняя Алла Пугачева ведет затворнический образ жизни. На Кипре она практически не выходит из дома. Пугачева позволяет себе лишь редкие променады, во время которых старается вести себя так, чтобы ее не узнавали прохожие.

Что говорят о Пугачевой на Кипре

Одна из россиянок, живущая на Кипре, рассказала, как недавно пересеклась с Аллой Борисовной в Лимасоле. Узнать в пожилой женщине Примадонну можно было с трудом. Догадавшись, что она все-таки разоблачена, Алла Пугачева состроила недовольную гримасу.

"Очень зажатая, уставшая, сутулится, кепку надвигает по брови. Выражение лица, когда поняла, что мы ее узнали, было "да оставьте вы меня в покое", — поделилась Анна с kp.ru.

Больна Пугачева или нет?

Жители Кипра склоняются к тому, что со здоровьем у Аллы Борисовны все более-менее неплохо. Ведь если бы это было не так, Пугачева вряд ли была жила на Кипре. С медицинским обслуживанием здесь все не очень просто.

"Медицина на Кипре швах! Одна приличная частная клиника на весь город, но дико дорогая", — рассказала россиянка, живущая на Кипре.

Кстати, ранее появлялись сообщения о том, что Алла Пугачева планирует переехать жить в Болгарию и якобы даже приобрела там недвижимость. Но музыкальный критик Сергей Соседов назвал все это небылицами.

Он заявил, что Алла Пугачева намеревается перебраться на ПМЖ в Швейцарию. Там и климат получше, и с медициной все на более высоком уровне.

Как сейчас выглядит Пугачева

Алла Пугачева накануне разместила свой новый снимок в личном блоге. В кадре она предстала с мужем, иноагентом Максимом Галкиным*. На фото Примадонна выглядела безупречно.

Но все ведь прекрасно знают, что между фото и тем, как человек выглядит в реальности всегда есть расстояние. Фотошоп, фильтры и прочие радости никто не запрещал.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022