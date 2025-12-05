Самойлова раздавлена из-за проблем с Джиганом: "Дела обстоят плохо"

На VK вышел первый выпуск семейного реалити-шоу Оксаны Самойловой и Джигана 'Быть Оксаной и Джиганом'. Видео, ставшее достоянием общественности, было снято до того, как Оксана подала на развод с мужем. В кадре многодетная мама плачет и признается, что очень устала постоянно принимать решения.

Что Самойлова сказала о браке с Джиганом

Оксана Самойлова дала понять, что их с Джиганом счастливая семья существует только в соцсети. В реальной жизни все обстоит далеко не так радужно. Оксана расплакалась. От невозможности что-либо изменить у нее опускаются руки.

"На сегодняшний день дела обстоят плохо. У нас нет вообще никакого эмоционального контакта. Все говорят постоянно: ты такая сильная, ты такая супервумен, пример для подражания. Я мама для своих детей, я мама для своего мужа, я мама для своих родителей. Я больше не могу, я хочу выбирать себя", — пожаловалась Оксана Самойлова.

Когда Самойлова подала на развод

Оксана Самойлова все же выбрала себя. В октябре она подала на развод с Джиганом. Уже несколько месяцев пара живет отдельно. По словам Самойловой, Джиган уже встал на путь исправления.

Он начал как минимум заниматься детьми. Оксана рассказывала, что сейчас их четверо наследников получают так много внимания, как никогда раньше.

Как Самойлова живет без Джигана

Оксана Самойлова признавалась, что после разрыва с Джиганом у нее началась другая жизнь. Появилось время на себя любимую.

"Наконец-то наступило время, которое я должна посвятить себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно кроме детей и семьи", — называла Оксана плюсы свободной жизни.

Сейчас Оксана активно занимается саморазвитием, у многодетной мамы есть время на хобби. Она учится управлять вертолетом. Но при этом Самойлова признается, что ей тяжело и не очень комфортно одной.

Другого мужчину Оксана пока рядом с собой не видит. Она объявила целибат, временно.

