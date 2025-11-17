Самойлова раскрыла, как их с Джиганом дети переживают развод: "К ним гораздо больше внимания"

Оксана Самойлова прокомментировала ситуацию в ее семье. Сейчас она и Джиган живут отдельно. Как при этом чувствуют себя четверо детей пары?

Что Оксана Самойлова рассказала о детях?

По словам Самойлова, ее три дочери и сын не особо страдают из-за разрыва родителей. Оксана призналась, что Джиган сейчас уделяет наследникам очень много внимания. Такого раньше за ним не наблюдалось.

Дети проводят равное количество времени с каждым из родителей. Никаких проблем с этим не возникает. Споров из-за дочерей и сына у Оксаны и Джигана нет.

"Дети уже хорошо, счастливы, живут и тут и там. Уже все достаточно спокойно. Они полнедели со мной, полнедели с ним. Он живет в доме, я живу в квартире. Сейчас к ним гораздо больше внимания, чем до этого, поэтому они не страдают", — рассказала Оксана Самойлова.

Простит ли Самойлова Джигана?

В этот понедельник состоялось очередное заседание суда по разводу Самойловой и Джигана. Рэперу дали время на примирение с женой. У Джигана есть два месяца, чтобы измениться и заслужить прощение у жены, которая считает, что ее благоверному надо повзрослеть.

Оксана Самойлова дала понять, что настроена скептически. За два месяца Джиган не успеет привести себя в соответствие с ее требованиями.

"Повзрослеть — это процесс долгий, года два-три. Но все может быть", — добавила Самойлова.

Развод с Джиганом — это инициатива Оксаны. Иск в суд она подала 6 октября. На первое заседание рэпер не явился. Вместо него пришли представители и ходатайствовали перед судом о времени супругам на примирение.

Интересы Джигана в бракоразводном процессе представляет известный адвокат Сергей Жорин. В Сети по-прежнему не очень верят в развод пары, считая всю шумиху вокруг него пиаром. О Самойловой и Джигане немного подзабыли, пока в семье было все тихо.

Сейчас же они вновь а пике популярности. Причина тому — развод. Джиган о ситуации предпочитает помалкивать. Комментарии направо и налево раздает Оксана Самойлова.

По материалам телеграм-канала Super

