Самойлова объявила целибат на фоне развода с Джиганом: "Вообще ничего не хочу"

Блогер Оксана Самойлова призналась, что устала от мужчин. Она решила поставить на паузу любое общение с представителями противоположного пола. Фактически Самойлова объявила целибат, так ее доконали отношения с Джиганом.

Что Самойлова сказала про отношения?

Журналисты застали Оксану Самойлову у здания суда. Выглядела она сногсшибательно. Еще бы! Оксана пришла на суд, в ходе которого ее мужу, рэперу Джигану, дали два месяца на то, чтобы заслужить ее прощение и быть принятым в лоно семьи.

Оксана заявила, что не пытается заглушить боль от разрыва с Джиганом отношениями с другими мужчинами. Ей это сейчас не интересно.

"Никто открыто за мной сейчас не ухаживает. Сейчас я вообще ничего не хочу, никаких отношений. Просто наконец-то наступило время, которое я должна посвятить себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что мне интересно кроме детей и семьи. Не то что мне прям суперкомфортно сегодня. Вся моя жизнь на протяжении семнадцати лет существовала по одним законам. Сейчас я живу по-другому. Я привыкаю к другому ритму", — поделилась Оксана Самойлова.

Чем сейчас занимается Оксана Самойлова?

Оксана Самойлова активно занимается саморазвитием на фоне развода с Джиганом. У нее стало больше свободного времени и ресурсов для себя, появились всевозможные хобби. Оксана учится пилотировать вертолет.

"Весной уже должна буду получить права", — рассказала Самойлова.

Она уточнила, что приобретать вертолет вряд ли будет. Таких денег у нее просто нет. Но возможно, это был намек Джигану на то, каким образом можно заслужить прощение жены.

Обручальное кольцо Самойлова не носит. Она его сняла и положила на полочку. Выбрасывать украшение не собирается.

"Кольцо не выбросила. Просто лежит. Буду на другом пальце носить", — призналась Оксана.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, как ее с Джиганом дети переживают расставание родителей. Самойлова не скрывает, что развод с Джиганом — это ее инициатива. Блогер сообщала, что разводятся они с Джиганом не по обоюдному согласию.

А поклонники вспоминают, как несколько лет назад Самойлова уже пыталась уйти от Джигана. Она делала громкие заявления. Но в итоге простила мужа. В Сети уверены, что и на этот раз история будет развиваться по примерно такому же сценарию.

По материалам телеграм-канала Super

А вы как считаете, Самойловой хватит духу развестись с Джиганом или она сойдет с дистанции? Ответьте в комментариях.