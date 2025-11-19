Бьянка назвала реальную причину развода Самойловой и Джигана: "Надо женщин меньше трогать других"

Экс-участница шоу "Звезды в джунглях", с которой рэпер Натан уединялся "вне камер", прокомментировала причину развода Джигана.

Так, певица Бьянка, которая сама не брезговала целоваться с женатым музыкантом на телевизионном проекте, нашла объяснение тому, почему Оксана Самойлова решила бросить своего супруга. Артистка уверена, что Джиган перешел все границы, попавшись на интрижке.

Бьянка о разводе Джигана и Самойловой

Певица подметила, что рэпер никогда не отличался сдержанностью. И Оксана просто устала мириться с его изменами. Поэтому она решила преподать ему урок, подав на развод.

"Я думаю, (причиной развода. — Прим. ред.) стала некая дама. Ну а что еще? Коза молоко не дала?" — шутит Бьянка.

Певица уверена, что Джиган верит в то, что Оксана как всегда его простит. Бьянка и сама надеется, что Самойлова примет гулящего мужа обратно. Все-таки у пары четверо детей. Также артистка восхитилась тем, как много рэпер трудился, чтобы построить успешную карьеру, его она назвала "работящим парнем".

"Честно, мне жалко Джигана и детей. Правда. В целом, когда семья распадается, как бы ни звучало грустно, это печально. Они столько лет вместе. Чтобы сохранить любовь, надо чтобы была любовь просто. Чтобы она осталась. И поменьше косячить. Как-то женщин меньше трогать других", — подметила Бьянка в шоу Карины Мурашкиной.

Что говорит о разводе Самойлова

Похоже, что жена Джигана настроена серьезна. Она заверила, что переживает не самый простой период в своей жизни. По словам Оксаны, она ревет в подушку каждый день. Но все равно собирается разойтись с мужем. Также Самойлова дала понять, что ей приходится больше времени уделять детям, чтобы те не чувствовали себя забытыми на фоне развода родителей. Полдня дети проводят с Джиганом, оставшиеся полдня — с Оксаной.

А как вы считаете, изменял ли Джиган Самойловой? Пишите в комментариях.