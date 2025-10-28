Адвокат Жорин отреагировал на новости о защите Джигана в разводе с Самойловой

Известный адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал появившиеся сообщения о том, что именно он будет представлять интересы Джигана в бракоразводном процессе с Оксаной Самойловой. Что сказал Жорин по этому поводу?

Слово адвоката Джигана

В ряде СМИ прошла информация о том, что рэпер Джиган вовсю готовится к бракоразводному процессу с Оксаной Самойловой. И уже нанял топового адвоката. Называлось и имя защитника — Сергей Жорин.

Teleprogramma.org связалась с Сергеем Викторовичем, чтобы получить информацию из первых уст. Жорин подтвердил, что именно он будет представлять интересы Джигана в суде. Но давать комментарии пока отказался.