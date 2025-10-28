Адвокат Жорин отреагировал на новости о защите Джигана в разводе с Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Адвокат Жорин подтвердил, что займется разводом Джигана и Самойловой

Известный адвокат Сергей Жорин в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал появившиеся сообщения о том, что именно он будет представлять интересы Джигана в бракоразводном процессе с Оксаной Самойловой. Что сказал Жорин по этому поводу?

Слово адвоката Джигана

В ряде СМИ прошла информация о том, что рэпер Джиган вовсю готовится к бракоразводному процессу с Оксаной Самойловой. И уже нанял топового адвоката. Называлось и имя защитника — Сергей Жорин.

Teleprogramma.org связалась с Сергеем Викторовичем, чтобы получить информацию из первых уст. Жорин подтвердил, что именно он будет представлять интересы Джигана в суде. Но давать комментарии пока отказался.

"Это правда, но я не уполномочен пока комментировать это дело", — заявил Сергей Жорин Teleprogramma.org.

Сергей Жорин. Фото: личный архив Сергея Жорина

Чем известен адвокат Жорин

Адвокат Сергей Жорин прославился довольно громкими делами. Именно он делил миллиарды Евгения Петросяна и Елены Степаненко, помогал Дмитрию Тарасову с выплатами на детей. А сейчас разбирается в сложной ситуации с алиментами Тимура Родригеза.

Реалити-шоу или развод?

О том, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом, стало известно в начале октября. До этого Оксана признавалась, что устала быть идеальной. Многие поклонники уверены, что развод пары — это всего лишь пиар-ход.

Ведь Самойлова и Джиган сейчас готовятся запустить собственное реалити-шоу, где камеры будут следить за их жизнью 24/7. Неужели это всего лишь спектакль для привлечения внимания?

Что будет дальше?

Предварительное заседание суда назначено на 30 октября. Если Джиган и Оксана не смогут договориться об имуществе и алиментах, им придется положиться на опытного адвоката. А пока поклонники замерли в ожидании, надеясь на неожиданный поворот событий.

А вы как думаете, развод Джигана и Самойловой настоящий или это все же пиар-ход? Ответьте в комментариях.

