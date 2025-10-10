Почему Оксана Самойлова и Джиган разводятся: слухи о появлении копии Решетовой, усталость Самойловой от главной роли в семье

Последнее время в отечественном шоу-бизнесе наблюдается повальная эпидемия разводов. На сей раз эстафету приняла одна из наших самых крепких пар — рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и блогер Оксана Самойлова.

По информации на портале московских мировых судей, 6 октября Оксана подала иск о расторжении брака с Джиганом. Артист фигурирует в деле в качестве ответчика. Наличие у пары четверых детей делает судебную процедуру обязательной для оформления развода.

Последнее время журналисты заметили, что Джиган появляется на мероприятиях в гордом одиночестве. В лучшем случае — с кем-то из детей. Оксана же последнее время посещала Недели моды — сначала в Милане, затем в Париже. Эта поездка сразу была воспринята общественностью как признак семейного кризиса, что впоследствии и подтвердилось.

Почему же семейная лодка Джигана и Оксана Самойлова собирается пойти ко дну? Давайте разбираться в причинах кризиса в звездном семействе.

Как развивались отношения Джигана и Оксана Самойловой

Оксана и Денис впервые встретились в 2010 году, когда музыкальная карьера Джигана уже стремительно набирала обороты. Спустя два года пара официально оформила отношения. За время брака у них родилось четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид.

Со стороны их семья выглядела образцом благополучия: красивая жена, харизматичный муж, веселые дети, забавная коза Мими, которую, правда, не видно уже несколько месяцев. Но все оказалось не так, как рисует воображение поклонников яркой пары.

Предполагаемые измены Джигана

Предположительно, причиной разрыва супругов стали измены Джигана. В Интернете распространились кадры, где музыкант отдыхает вместе с Тимати и привлекательной брюнеткой, внешне похожей на бывшую пассию рэпера Анастасию Решетову.