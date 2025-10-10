Почему Оксана Самойлова и Джиган разводятся: слухи о появлении копии Решетовой, усталость Самойловой от главной роли в семье

Последнее время в отечественном шоу-бизнесе наблюдается повальная эпидемия разводов. На сей раз эстафету приняла одна из наших самых крепких пар — рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и блогер Оксана Самойлова.
По информации на портале московских мировых судей, 6 октября Оксана подала иск о расторжении брака с Джиганом. Артист фигурирует в деле в качестве ответчика. Наличие у пары четверых детей делает судебную процедуру обязательной для оформления развода.
Последнее время журналисты заметили, что Джиган появляется на мероприятиях в гордом одиночестве. В лучшем случае — с кем-то из детей. Оксана же последнее время посещала Недели моды — сначала в Милане, затем в Париже. Эта поездка сразу была воспринята общественностью как признак семейного кризиса, что впоследствии и подтвердилось.
Почему же семейная лодка Джигана и Оксана Самойлова собирается пойти ко дну? Давайте разбираться в причинах кризиса в звездном семействе.
Как развивались отношения Джигана и Оксана Самойловой
Оксана и Денис впервые встретились в 2010 году, когда музыкальная карьера Джигана уже стремительно набирала обороты. Спустя два года пара официально оформила отношения. За время брака у них родилось четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид.
Со стороны их семья выглядела образцом благополучия: красивая жена, харизматичный муж, веселые дети, забавная коза Мими, которую, правда, не видно уже несколько месяцев. Но все оказалось не так, как рисует воображение поклонников яркой пары.
Предполагаемые измены Джигана
Предположительно, причиной разрыва супругов стали измены Джигана. В Интернете распространились кадры, где музыкант отдыхает вместе с Тимати и привлекательной брюнеткой, внешне похожей на бывшую пассию рэпера Анастасию Решетову.
Оксана Самойлова, Джиган и Виктория Боня. фото: кадр из реалити-шоу "Выжить в Дубае"
Видео, опубликованное в Telegram-каналах, мгновенно вызвало активное обсуждение. На записях Джиган и Тимати присутствуют без своих жен, но в компании девушек, которые явно не обделены их вниманием.
По данным источников, именно Тимати познакомил товарища с новой спутницей, однако подробности встречи остаются неизвестными. Возможно, она и является той самой коварной разлучницей, из-за которой Самойлова решилась на развод.
К слову, это не первые слухи о донжуанских происках мужа Оксаны Самойловой. Так, в 2003 году в Сети появились скрины переписки Джигана с поклонницей. В ней певец приглашал девушку совместно заняться спортом.
Тогда ситуация развивалась по схожему сценарию. Многодетная мать внезапно исчезла из социальных сетей на две недели, в то время как рэпер неожиданно оказался в Израиле с видимыми травмами.
Сам артист объяснил повреждения занятиями смешанными единоборствами. Когда Оксана наконец появилась в Сети, она опубликовала загадочное сообщение с просьбой не задавать лишних вопросов, что заставило поклонников заподозрить проблемы в отношениях.
Несмотря на заверения Джигана, что в семье все благополучно, общественность терзали смутные сомнения. Особенно показательным стало исчезновение обручального кольца с пальца музыканта, что породило еще больше тревожных предположений о реальном положении дел в их браке. Но тогда семья устояла. Возможно, в этот раз чаша терпения Оксаны Самойловой действительно переполнилась.
В 2020 году в прессе также появлялись сообщения о шумных вечеринках, необдуманных поступках и проблемах Джигана с пагубными привычками. Тогда артист прошел курс реабилитации, а Самойлова публично призналась, что исчерпала возможности для компромиссов. Но все же выбрала семью…
"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но это моя жизнь, понимаете? Не ваша, и муж этот не ваш", — отвечала она критикам.
Супруги помирились и, казалось, смогли преодолеть кризис.
Они участвовали в новых реалити-шоу, посещали светские мероприятия и делились мыслями о семейных ценностях. И даже завели козу Мими, которой покупали брендовые вещи и клали вместе с собой в постель.
Однако несколько месяцев назад животное внезапно исчезло. Оксана Самойлова сообщила, что козу увезли на ферму, а потом заберут. Но в итоге не забрали…
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press
Усталость Оксаны Самойловой
Есть еще одна предполагаемая причина, по которой этот союз мог рухнуть.
Недавно Оксана Самойлова в своем блоге опубликовала трогательное видео, где жаловалась матери на усталость от необходимости всегда быть идеальной и сильной.
Она призналась, что никогда не знала безусловной любви и постоянно чувствовала давление необходимости все контролировать.
Возможно, Оксана просто устала тянуть всю семью на себе. К слову, на красных дорожках больше всегда говорила Самойлова. Есть вероятность, что все важные решения в семье принимала именно она: от участия в реалити до обустройства фермы, которая в будущем станет туристическим объектом. А Джиган, скорее, оставался на вторых ролях.
Также есть предположение, что новость о разводе — это способ привлечения внимания к новым проектам пары. Так, в своих соцсетях Джиган опубликовал анонс новой грустной песни. Ведь недаром говорят, что нет дыма без огня.
А что вы думаете об этой паре? Делитесь в комментариях!
