Джигану дали время, чтобы спасти брак с Самойловой: что он предпримет

Состоялось новое судебное заседание про бракоразводному процессу Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Музыкант не теряет надежды помириться с женой. Он подал официальное ходатайство о примирении с Самойловой.

Сколько времени суд дал Джигану?

Как сообщается, суд дал Джигану два месяца на примирение с женой. Следующее судебное заседание по бракоразводному процессу Джигана и Самойловой состоится уже в будущем году. Оно намечено на 19 января.

Что предпримет Джиган, чтобы вернуться к жене и детям, пока не понятно. Он уже совершал романтические жесты в адрес Оксаны Самойловой. Джиган вручал жене букет цветов и пытался публично поцеловать руку. Но та отреагировала сдержанно.

Почему разводятся Джиган и Самойлова?

Оксана Самойлова подала иск в суд на развод с Джиганом в начале октября. О причине своего кардинального шага Оксана не сообщает. Она лишь говорит о том, что Джигану надо повзрослеть.

Оксана Самойлова признавалась, что устала быть идеальной и тащить все на себе. Но и развод с Джиганом ей дается нелегко. Оксана говорила, что плачет в подушку почти каждый вечер.

Многие считают развод пары пиаром чистой воды. И вспоминают, как Самойлова несколько лет тоже была настроена очень решительно, но потом простила Джигана. И они прожили после этого счастливо и в гармонии несколько лет.

Джиган и Самойлова вместе порядка семнадцати лет. У пары четверо детей — три дочери и сын.

По материалам телеграм-канала SHOT

А вы как думаете, Джигану удастся добиться прощения Оксаны Самойловой? Ответьте в комментариях.