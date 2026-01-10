Самойлова объяснила, почему уже много лет не спит с Джиганом: "Разные спальни — это лучшее решение"

Вышел новый выпуск реалити-шоу о жизни семьи Самойловой и Джигана — 'Быть Джиганом и Оксаной'. Поклонники пары получили новую порцию откровений от Оксаны Самойловой. В чем призналась многодетная мать на всю страну?

Разные спальни – лучшее решение

Оксана Самойлова честно рассказала, что в их доме с Джиганом давно работают свои правила. Они с мужем некоторое время назад перестали спать вместе. Для нее раздельные спальни стали не капризом, а способом выжить в бешеном ритме. Самойлова пояснила, что все упирается в режимы дня. Оксана засыпает в одно время, а ее муж приезжает домой глубокой ночью.

"Я ложусь спать в 12, Денис приезжает в четыре утра. И он громыхает, умывается, раскладывает вещи, что-то делает, сидит в телефоне. Как ты будешь спать при этом? Это невозможно. Разные спальни — это лучшее решение. Но не спим мы вместе не по этой причине", — рассказала Самойлова.

То есть комфорт и сон для нее важнее общих ночей с мужем.

Развод как единственный выбор

В личной жизни Оксана Самойлова тоже расставила приоритеты. В новом выпуске она вновь дала понять, что решение о разводе с Джиганом для нее окончательное и бесповоротное. Самойлова призналась, что больше не хочет жертвовать собой ради семьи.

"17 лет я руководствовалась принципом: 'Ну мы же семья, не так важно, что я чувствую, семья же важнее'. Так я жила 17 лет. Сейчас у меня физически уже нет сил. Меня не особо волнуют последствия. Дальше так невозможно", — пришла к выводу Оксана Самойлова.

Жизнь без Джигана, от которого она родила четверых детей, Самойлову совсем не пугает. Для нее сейчас важнее собственные чувства и состояние, чем привычный семейный сценарий.

Ариела выбирает между людьми и вещами

В новой серии реалити зрители увидели и уже подросшую старшую дочь пары. Ариела открыто рассказала, что не собирается оставаться в школе до 11 класса и уверенно смотрит в сторону самостоятельной жизни. Ариела хочет заниматься модой.

"Я бы не обломалась пойти в медицинский и стать психиатром, мне очень нравится аптечная тема и разбираться в людях, но просто из-за того, что я больше люблю вещи, чем людей, как будто мода мне больше подходит", — честно призналась Ариела.

Ариела не скрывает, что в школе есть предметы, которые ей даются уж очень тяжело. По ее словам, математика так и остается непонятной дисциплиной. Спорт тоже не вызывает восторга. Уроки физкультуры она нередко пропускает. Младшая Лея поддержала сестру и призналась, что посещать школу для нее в принципе тяжело.

Что о реалити-шоу говорит Джиган

Отец семейства Джиган уже несколько раз признавался, что сожалеет о согласии на съемки. Джиган считает, что именно участие в реалити-шоу подвело Оксану Самойлову к мысли о разводе с ним. Более того, рэпер считает, что его жена в шоу выглядит правильной и рассуждающей женщиной. А его же выставили полным идиотом.

Дело в том, что Джиган считал, что снимается в юмористическом проекте, и вел себя соответствующе. Для Оксаны же съемки стали шансом сказать на всю страну правду о своей семье. А не демонстрировать глянцевую картинку, как это было раньше.

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в начале октября. Но тот попросил в суде время на примирение с женой. На дворе уже январь. А пара пока не развелась и не воссоединилась. Что же будет дальше?

А вам близка позиция Самойловой о раздельных спальнях с мужем? Ответьте в комментариях.