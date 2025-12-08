Разбросанные волосы, увядший салат и скачущая жаба: как на самом деле живут Джиган и Оксана Самойлова

В Сети — большая премьера. Речь идет о шоу "Быть Джиганом и Оксаной", рассказывающем о жизни знаменитой звездной пары — Джигане (Настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксане Самойловой. Пока еще семейной.
Проект, который выходит на платформе VK Video, снимался летом, когда в прессе еще не появились новости о разводе известных супругов. В первой серии рэпер и светская дива рассказывают о своих взаимоотношениях, делятся секретами воспитания детей и показывают свой особняк.
Так выглядит дом Джигана и Оксаны Самойловой снаружи. Фото: скриншот видео
Как выглядит гардеробная Оксаны Самойловой
Двухэтажный дом действительно поражает своей роскошью. Проведя экскурсию для съемочной группы, Оксана рассказала, что он условно делится на две части — взрослую и детскую половину. В половине Оксаны внимание привлекает ее гардеробная, где можно увидеть множество вещей и разной брендированной обуви. Например, автор этих строк оценила туфли от Balenciaga.
Оксана призналась, что старается не надевать один и тот же наряд по два раза. В обычной же жизни она носит спортивный костюм. Только обычной жизни у нее кот наплакал.
Кроме того, Самойлова призналась, что Ариела и Лея любят пощеголять в ее туфлях. В общем, воруют вещи и иногда ходят в них за конфетами. Возможно, блогер пошутила, но из песни слов не выкинешь…
Гардеробная Оксаны Самойловой. Фото: скриншот видео
Оксана Самойлова и Джиган пустили съемочную группу и в святая святых — свою спальню. Оксана отметила, что ее мужу нравится вздремнуть часок-другой.
В каких комнатах живут дети Оксаны Самойловой и Джигана
Также звездные супруги провели экскурсию и по детской половине. Джиган рассказал, что когда-то спортзал переоборудовали в его кабинет, а потом и в комнату младшего сына, пятилетнего Давида.
Очень интересно было увидеть комнату старшей дочери, 14-летней Ариелы. По словам Оксаны, вайб своего уголка Ариела создавала сама. В комнате также можно заметить немало вещей, которые носит подросток. По словам Ариелы, больше всего она предпочитает примерять футболки и длинные юбки.
Комната 8-летней Майи интересна тем, что в ней живут две жабы. Правда, зрители увидели только одну из них, а вторая, по словам Оксаны Самойловой, где-то скачет по дому.
Описывая комнату 11-летней Леи, блогер отметила, что там можно увидеть срач из кошачьих штук, синие и красные волосы. Непорядок, в общем.
"Лея как будто бы не я и не Денис. Она родилась немного crazy", - отметила Оксана.
Если говорить о беспорядке, то Самойлова упомянула и увядший салат.
Комната Ариэлы. Фото: скриншот видео
Кто помогает звездным супругам по дому
Также Оксана Самойлова рассказала, что они с мужем не готовят и не убирают сами. (А кто бы сомневался). Для этих целей есть повар, помощницы по дому, садовник, а еще охрана, и конечно, няня для детей. Также Самойлова отметила, что теперь в штате помощников появилась и учительница по английскому. Видимо, блогер решила замахнуться на Вильяма нашего Шекспира и изучить его язык.
Пока особняк находится на ремонте. Блогер рассказала, что в доме появится секретная комната для гостей и переговоров, а также ее личный спа-салон. Кроме того, Оксана раскрыла секрет, какая деталь интерьера является самой дорогой в их доме. Оказалось, что лестница.
Лестница в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: скриншот видео
Как енот-полоскун Педро разнес комнату Оксаны Самойловой
Самойлова рассказала и про свою ферму и показала нового питомца — енота Педро. Оказалось, что за три дня полоскун разнес всю комнату Оксаны, пока ему не построили отдельный вольер.
А вот где коза Мими — пока тайна за семью печатями. И возможно, секрет раскроется в следующих сериях.
А вы будете смотреть реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной"? Делитесь в комментариях!