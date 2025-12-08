Разбросанные волосы, увядший салат и скачущая жаба: как на самом деле живут Джиган и Оксана Самойлова

Оксана Самойлова и Джиган пустили съемочную группу и в святая святых — свою спальню. Оксана отметила, что ее мужу нравится вздремнуть часок-другой.

В каких комнатах живут дети Оксаны Самойловой и Джигана

Также звездные супруги провели экскурсию и по детской половине. Джиган рассказал, что когда-то спортзал переоборудовали в его кабинет, а потом и в комнату младшего сына, пятилетнего Давида.

Очень интересно было увидеть комнату старшей дочери, 14-летней Ариелы. По словам Оксаны, вайб своего уголка Ариела создавала сама. В комнате также можно заметить немало вещей, которые носит подросток. По словам Ариелы, больше всего она предпочитает примерять футболки и длинные юбки.

Комната 8-летней Майи интересна тем, что в ней живут две жабы. Правда, зрители увидели только одну из них, а вторая, по словам Оксаны Самойловой, где-то скачет по дому.

Описывая комнату 11-летней Леи, блогер отметила, что там можно увидеть срач из кошачьих штук, синие и красные волосы. Непорядок, в общем.

"Лея как будто бы не я и не Денис. Она родилась немного crazy", - отметила Оксана.

Если говорить о беспорядке, то Самойлова упомянула и увядший салат.