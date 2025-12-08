Разбросанные волосы, увядший салат и скачущая жаба: как на самом деле живут Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Проводим экскурсию по роскошному жилищу звездной пары.

Содержание

В Сети — большая премьера. Речь идет о шоу "Быть Джиганом и Оксаной", рассказывающем о жизни знаменитой звездной пары — Джигане (Настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) и Оксане Самойловой. Пока еще семейной.

Проект, который выходит на платформе VK Video, снимался летом, когда в прессе еще не появились новости о разводе известных супругов. В первой серии рэпер и светская дива рассказывают о своих взаимоотношениях, делятся секретами воспитания детей и показывают свой особняк.

Так выглядит дом Джигана и Оксаны Самойловой снаружи. Фото: скриншот видео

Как выглядит гардеробная Оксаны Самойловой

Двухэтажный дом действительно поражает своей роскошью. Проведя экскурсию для съемочной группы, Оксана рассказала, что он условно делится на две части — взрослую и детскую половину. В половине Оксаны внимание привлекает ее гардеробная, где можно увидеть множество вещей и разной брендированной обуви. Например, автор этих строк оценила туфли от Balenciaga.

Оксана призналась, что старается не надевать один и тот же наряд по два раза. В обычной же жизни она носит спортивный костюм. Только обычной жизни у нее кот наплакал.

Кроме того, Самойлова призналась, что Ариела и Лея любят пощеголять в ее туфлях. В общем, воруют вещи и иногда ходят в них за конфетами. Возможно, блогер пошутила, но из песни слов не выкинешь…

Гардеробная Оксаны Самойловой. Фото: скриншот видео

Оксана Самойлова и Джиган пустили съемочную группу и в святая святых — свою спальню. Оксана отметила, что ее мужу нравится вздремнуть часок-другой.

В каких комнатах живут дети Оксаны Самойловой и Джигана

Также звездные супруги провели экскурсию и по детской половине. Джиган рассказал, что когда-то спортзал переоборудовали в его кабинет, а потом и в комнату младшего сына, пятилетнего Давида.

Очень интересно было увидеть комнату старшей дочери, 14-летней Ариелы. По словам Оксаны, вайб своего уголка Ариела создавала сама. В комнате также можно заметить немало вещей, которые носит подросток. По словам Ариелы, больше всего она предпочитает примерять футболки и длинные юбки.

Комната 8-летней Майи интересна тем, что в ней живут две жабы. Правда, зрители увидели только одну из них, а вторая, по словам Оксаны Самойловой, где-то скачет по дому.

Описывая комнату 11-летней Леи, блогер отметила, что там можно увидеть срач из кошачьих штук, синие и красные волосы. Непорядок, в общем.

"Лея как будто бы не я и не Денис. Она родилась немного crazy", - отметила Оксана.

Если говорить о беспорядке, то Самойлова упомянула и увядший салат.

Комната Ариэлы. Фото: скриншот видео

Кто помогает звездным супругам по дому

Также Оксана Самойлова рассказала, что они с мужем не готовят и не убирают сами. (А кто бы сомневался). Для этих целей есть повар, помощницы по дому, садовник, а еще охрана, и конечно, няня для детей. Также Самойлова отметила, что теперь в штате помощников появилась и учительница по английскому. Видимо, блогер решила замахнуться на Вильяма нашего Шекспира и изучить его язык.

Пока особняк находится на ремонте. Блогер рассказала, что в доме появится секретная комната для гостей и переговоров, а также ее личный спа-салон. Кроме того, Оксана раскрыла секрет, какая деталь интерьера является самой дорогой в их доме. Оказалось, что лестница.

Лестница в доме Джигана и Оксаны Самойловой. Фото: скриншот видео

Как енот-полоскун Педро разнес комнату Оксаны Самойловой

Самойлова рассказала и про свою ферму и показала нового питомца — енота Педро. Оказалось, что за три дня полоскун разнес всю комнату Оксаны, пока ему не построили отдельный вольер.

А вот где коза Мими — пока тайна за семью печатями. И возможно, секрет раскроется в следующих сериях.

А вы будете смотреть реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной"? Делитесь в комментариях!

