Оксана Самойлова: "Вся жизнь построена моими силами, а Джиган просто лежит на диване"

Новая серия реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" на платформе VK Video посвящена животным. И именно в этом выпуске раскрывается тайна местонахождения козы Мими. Правда, она связана с трагедией.

А еще в третьей серии начинают обрисовываться контуры причин решения Оксаны Самойловой развестись с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). По всей видимости, оно зрело не один год, превратилось в нарыв и вот-вот лопнет.

Олененок Россия

В начале выпуска рассказывается об олененке, которого Джиган приобрел в подарок жене.

"Я начинаю гуглить: купить оленя и не просто оленя, а европейскую лань. Нашел единственное объявление: олень, самовывоз, доставка", — поделился рэпер с аудиторией реалити-шоу.

В день появления зверя в доме Джиган попросил Оксану подождать 20 минут. В это время она как раз направлялась в банк.

"Я выхожу из двери. И Денис тащит этого олененка, эту тушку", — вспомнила Оксана Самойлова.

Однако олененок вдруг начал показывать характер: нарезать круги по дому, чуть не разбил стекло в особняке, словно пытался вырваться на свободу. В итоге животное переселили в вольер, который ранее занимали куры.

"Олень родился в день России, поэтому заводчики и назвали его в честь нашей страны. И я даже не собираюсь менять ему имя. Но мы называем его Росси", — пояснила Оксана Самойлова.

По словам Джигана, это первый фермерский питомец после енота Педро, о котором рассказывалось в прошлых сериях реалити-шоу.

Но после забавного эпизода с олененком Росси Оксана вдруг заговорила о проблемах в отношениях с Джиганом. По ее словам, сейчас в паре начался тяжелый период (съемки проекта шли летом). Поэтому ее муж делает все, чтобы порадовать жену. Только ей это уже не нужно. Как будто что-то оборвалось внутри нее…

Как говорит Джиган, Оксана мечтала о бане и домике на ферме. Но есть нюанс, который озвучила сама блогер.

"Джиган дал мне деньги на эту баню: на ее установку, чтобы найти место, вбить сваи, построить бассейн. Это миллиардный процесс переговоров, моментов. Но тут все строилось мной, и та же ферма, — отметила Оксана Самойлова. — Вся жизнь построена моими силами. А он просто лежит на диване".

Оксана Самойлова о козе Мими: "Умерла у Дениса на руках"

Также в третьей серии зрители получили ответ на вопрос, который волновал всех подписчиков пары, журналистов, да и общественность вообще. Где же коза Мими? Этот же вопрос Оксане Самойловой задавала и автор этих строк, не зная, какую боль на самом деле ей причиняю.

"Это такая тяжелая тема для меня. Мими умерла в апреле. Вылезла первая трава. И Мими ее наелась. А ночью ей стало плохо. У нее вздулся живот, — рассказала со слезами на глазах Оксана Самойлова. — Сразу вызвали врача, но он очень долго ехал. Коза — это не собака. На такой вызов едет доктор, который занимается сельскими животными. И через два часа Мими умерла у Дениса на руках".