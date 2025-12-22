Оксана Самойлова: "Вся жизнь построена моими силами, а Джиган просто лежит на диване"

Новая серия реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" на платформе VK Video посвящена животным. И именно в этом выпуске раскрывается тайна местонахождения козы Мими. Правда, она связана с трагедией.
А еще в третьей серии начинают обрисовываться контуры причин решения Оксаны Самойловой развестись с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн). По всей видимости, оно зрело не один год, превратилось в нарыв и вот-вот лопнет.
Олененок Россия
В начале выпуска рассказывается об олененке, которого Джиган приобрел в подарок жене.
"Я начинаю гуглить: купить оленя и не просто оленя, а европейскую лань. Нашел единственное объявление: олень, самовывоз, доставка", — поделился рэпер с аудиторией реалити-шоу.
В день появления зверя в доме Джиган попросил Оксану подождать 20 минут. В это время она как раз направлялась в банк.
"Я выхожу из двери. И Денис тащит этого олененка, эту тушку", — вспомнила Оксана Самойлова.
Однако олененок вдруг начал показывать характер: нарезать круги по дому, чуть не разбил стекло в особняке, словно пытался вырваться на свободу. В итоге животное переселили в вольер, который ранее занимали куры.
"Олень родился в день России, поэтому заводчики и назвали его в честь нашей страны. И я даже не собираюсь менять ему имя. Но мы называем его Росси", — пояснила Оксана Самойлова.
По словам Джигана, это первый фермерский питомец после енота Педро, о котором рассказывалось в прошлых сериях реалити-шоу.
Но после забавного эпизода с олененком Росси Оксана вдруг заговорила о проблемах в отношениях с Джиганом. По ее словам, сейчас в паре начался тяжелый период (съемки проекта шли летом). Поэтому ее муж делает все, чтобы порадовать жену. Только ей это уже не нужно. Как будто что-то оборвалось внутри нее…
Как говорит Джиган, Оксана мечтала о бане и домике на ферме. Но есть нюанс, который озвучила сама блогер.
"Джиган дал мне деньги на эту баню: на ее установку, чтобы найти место, вбить сваи, построить бассейн. Это миллиардный процесс переговоров, моментов. Но тут все строилось мной, и та же ферма, — отметила Оксана Самойлова.
— Вся жизнь построена моими силами. А он просто лежит на диване".
Оксана Самойлова о козе Мими: "Умерла у Дениса на руках"
Также в третьей серии зрители получили ответ на вопрос, который волновал всех подписчиков пары, журналистов, да и общественность вообще. Где же коза Мими? Этот же вопрос Оксане Самойловой задавала и автор этих строк, не зная, какую боль на самом деле ей причиняю.
"Это такая тяжелая тема для меня. Мими умерла в апреле. Вылезла первая трава. И Мими ее наелась. А ночью ей стало плохо.
У нее вздулся живот, — рассказала со слезами на глазах Оксана Самойлова.
— Сразу вызвали врача, но он очень долго ехал. Коза — это не собака. На такой вызов едет доктор, который занимается сельскими животными. И через два часа Мими умерла у Дениса на руках".
"Я держал ее до последнего. А Мими прямо и уснула у меня на руках, — продолжил Джиган.
— Это был второй день съемок проекта "Джиганина". А она умерла в пять утра. Все плакали".
Джиган и Оксана Самойлова с козой Мими. Фото: соцсети
Оксана Самойлова призналась, что уход козы из жизни стал для нее тяжелым ударом. Тем более этот вопрос от общественности звездные супруги слышали постоянно.
"Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Она была такой человек. Все спрашивают: "Где Мими? Где Мими?" А у меня просто язык не поворачивается это произнести", — вздохнула Оксана Самойлова.
"У нас горе случилось. Зачем его обсасывать? Не по нашей вине… Увы, животные умирают. И все это так запуталось. В общем, Мими нет.
Но она прожила лучшую жизнь самой счастливой козой в мире. Хоть и короткую", — добавил Джиган.
Сейчас семейство завело еще одну козу, которую назвали Мими 2.0. По словам Оксаны Самойловой, она похожа на предшественницу и мордочкой, и повадками.
Кстати, выяснилось, что у звездного семейства еще есть кошка Анора. В августе она родила пятерых котят: четырех рыжих и одного черного. Семейство отвезло четвероногую роженицу в ветеринарную клинику.
Кстати, роды состоялись в день рождения Джигана. И вполне логично, что в реалити-шоу был затронут вопрос и о подарках, которые супруги преподносят друг другу.
Что Оксана Самойлова дарит Джигану
По словам Джигана, в 2022 году Оксана Самойлова подарила ему машину, в 2021-м — цепочку с кулоном G. Но рэпер вспомнил и подарок, преподнесенный Оксаной еще в их небогатые годы.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
"Однажды я написал во "ВКонтакте": "Привет, я потерял телефон, я дома". А денег купить мобильный тогда не было. И она написала: "Не расстраивайся. Хочешь, я тебе свой отдам?" У нее был старый и новый телефон, — вспомнил артист.
— Оксана мне отдала новый, а себе оставила старый. Вот тогда я и влюбился. Я понял, что это мой любимый человек".
"Так в том-то и дело, что Денис меня любит за то, что я делаю за него", — пояснила Оксана Самойлова.
В недавний день рождения Джигана Оксана Самойлова преподнесла мужу роскошный подарок. По ее словам, это самые дорогие часы в его коллекции.
Как говорит блогер, раньше Джиган радовался и подаренной футболке. Но теперь такой номер не пройдет. Мол, певцу нужны только дорогие вещи.
В следующей серии Оксана объявляет дочери Ариеле, что хочет развестись с ее отцом. Пока все идет по сценарию. Посмотрим, что будет дальше.
