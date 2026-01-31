Самойлова назвала истинную причину развода с Джиганом: "Все, я его не люблю больше"

Развод одной из самых обсуждаемых пар снова в центре внимания. Оксана Самойлова в реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" честно рассказала, что чувствует. Она заявила, что ее решение о разводе окончательное.

Оксана о Денисе: "Я просто его не люблю"

Джиган предпринимал попытки спасти отношения с женой, но спохватился слишком поздно. По словам Оксаны, она устала от измен и отсутствия внимания со стороны мужа. Самойлова уверяет, что приняла окончательное решение о разводе.

В одном из эпизодов шоу модель призналась, что все действия Джигана для нее уже не имеют никакого смысла. Он может не стараться.

"Что бы он ни делал, это уже не имеет никакого значения. Я просто его не люблю. Все, я его не люблю больше", — заявила Оксана Самойлова на всю страну.

"Я готова этот удар принять на себя"

Далеко не все поклонники на фоне развода поддерживают многодетную маму. Некоторые считают, что Денису стоит дать еще один шанс. Впрочем, Оксану критика ее решения не пугает. Она честно призналась, что готова к потоку негатива.

"Я понимаю, что я буду выглядеть максимально ужасным человеком, говном. Я готова этот удар принять на себя и от СМИ, и от людей, которые будут это смотреть. Просто потому, что я хочу быть счастливой. Серьезно, я просто хочу быть счастливой!" — сказала Самойлова.

Подготовка к расставанию: реалити как точка невозврата

Оксана долго откладывала разговор о разводе, долго подбирала слова и удобный момент. Самойлова полностью подготовилась к расставанию. Сам Джиган и не подозревал, что съемки семейного реалити были затеяны с этой целью.

Ранее он говорил, что жалеет о том, что дал согласие на участие в съемках. Джиган считает, что именно они подтолкнули его жену к мысли об окончательном разрыве с ним.

Сейчас он делает все, чтобы вернуть к себе расположение Оксаны. Пока Самойлова отдыхала в Куршевеле, Джиган развлекал детей на Мальдивах. Но судя по всему, он взялся за ум поздно. Оксана настроена слишком решительно и категорично. Похоже на то, что развод — ее выношенное решение, от которого она уже не откажется.

А вы как думаете, Джиган и Самойлова разведутся или Оксана изменит свое решение? Ответьте в комментариях.