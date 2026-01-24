Почему дочь Джигана и Самойловой не хочет жить с отцом: "Я не выдержу"

Семейное реалити "Быть Джиганом и Оксаной" продолжает раскрывать закулисье звездного брака Джигана и Оксаны Самойловой. В новом выпуске шоу многодетная мама заговорила о том, как их кризис бьет по детям. Оксана особенно переживает за старшую дочь Ариелу.

Стресс старшей дочери

Оксана Самойлова признается, что ситуация в семье больнее всего отражается на Ариеле. Модель не скрывает, что эмоциональное состояние девочки вызывает у нее особую тревогу.

"Последний месяц у Ариелы тоже огромный стресс был, который ей гораздо тяжелее выносить, чем мне, думаю. Она все-таки ребенок с гораздо более слабой и подвижной психикой. И сейчас она снова пошла в терапию, потому что она не справляется", — рассказала блогер.

По словам Оксаны Самойлова, именно старшая дочь острее других реагирует на разлад между родителями. Поэтому мама внимательно следит за тем, как Ариела переживает этот непростой период.

Самойлова поделилась, что недавно у нее с дочерью состоялся тяжелый разговор. Он произошел в машине и запомнился Оксане надолго.

"Ариела сказала мне просто ужасную вещь в машине, от которой меня затошнило: "Если я поживу с папой еще полгода, я не выдержу". Он полностью обесценивает все чувства и потребности людей, которые находятся вокруг него: начиная с меня и заканчивая детьми", — пожаловалась Оксана.

Многодетная мама не скрывает, что такие признания ребенка стали для нее настоящим ударом. Она подчеркивает, что Ариеле очень тяжело переносить атмосферу в доме и отношения с отцом.

"Просто как в стену говоришь"

Оксана признается, что уже давно пытается донести до Джигана, как чувствуют себя она и дети. Однако, по ее словам, все попытки оказываются безрезультатными.

"То есть Ариела ему что-то говорит, я ему что-то говорю, и если ему это не окей, он просто говорит: "Ты сумасшедшая". То есть абсолютно никакой эмпатии. Просто как в стену говоришь, а стена не может тебе ответить. И, естественно, невозможно так жить", — заключила Оксана.

Самойлова открыто говорит, чего ей не хватало рядом с Денисом. Для нее важны не подарки или статус, а элементарное человеческое участие. Она призналась, что хочет эмоциональной близости. Это для нее на первом месте.

"Чтобы меня видели, любили, заботились, ценили, замечали", — поделилась знаменитость.

Оксана честно признается, что сейчас чувствует себя истощенной и опустошенной. Именно поэтому для нее особенно важны внимание и поддержка, которых она так и не почувствовала в браке.

Сердце разбилось в 2020

Модель говорит, что их с Джиганом отношения трещат по швам уже давно. Для себя она четко обозначает момент, когда все изменилось.

"У меня сердце разбилось в 2020. Я уже тогда отстранилась и сепарировалась. Я даже стала понимать, почему люди бросают друг друга по смс, потому что сказать в лицо — это нужно очень много мужества", — призналась Оксана.

Она не скрывает, что внутренняя дистанция появилась задолго до объявленного решения о разводе. И с того момента она постепенно училась жить по-новому.

В каждом новом выпуске реалити Оксана подчеркивает, что ее решение о разводе окончательное. Ее больше не пугает, как сложится жизнь после разрыва. Самойлова ясно дает понять, что точка невозврата уже пройдена. Сейчас для нее на первом месте собственное состояние и благополучие детей, в том числе эмоциональное здоровье Ариелы, которая тяжело переживает происходящее в семье.

Где сейчас Джиган

Джиган сейчас пытается доказать всем, что он прекрасный отец. Он отдыхает с детьми на Мальдивах и всячески развлекает их. А Оксана Самойлова проводит время в Куршевеле. Свободная от забот о семье и детях. Она выбрала новую жизнь. И кажется, возвращаться к прежней уже не хочет.

А вы как думаете, Оксана Самойлова даст шанс Джигану и воссоединится с ним или нет?