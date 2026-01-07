Самбурская ответила на признания Кушанашвили о ней: "Немножко перегрелся"

Актриса Настасья Самбурская вышла на связь и разнесла слухи о себе в пух и прах. Звезда записала эмоциональное видеообращение и ответила Отару Кушанашвили. Ранее он намекал что Самбурская была не прочь пообщаться с ним в приватной обстановке.

Самбурская и Кушанашвили: 'никакого обмена контактами'

Настасья объяснила, что с Отаром Кушанашвили практически не общалась. По ее словам, громкие истории о якобы тесном знакомстве с журналистом не соответствуют реальности. Самбурская дала понять, что Отар немного не в себе, и выдает свои фантазии за реальность.

"Кушанашвили, понятное дело, после болезни, наверное, немножко перегрелся. У меня с ним не было никакого обмена контактами", — подчеркнула звезда сериала 'Универ'.

Актриса вспомнила, что в прошлом 55-летний журналист обращался к ней в социальных сетях. Это происходило во время ее публичных конфликтов с Виктором Дробышем. В тот же период шоумен подписался на актрису в соцсетях.

"Какие-то слова поддержки писал. Собственно, все. Потом поздравил с днем рождения, с 8 Марта. Это было в 2019 году! Больше никаких у меня с ним пересечений не было вообще!" — возмутилась Самбурская.

Версия Отара: 'мы обменялись контактами'

Ранее скандально известный шоумен Отар Кушанашвили рассказывал о своей симпатии к Настасье Самбурской. Он утверждал, что у них была совсем другая история знакомства. Журналист признавался, что не ровно дышит к Настасье. И был готов 'тряхнуть стариной'.

Кушанашвили рассказал, что познакомился с Самбурской. И они даже обменялись контактами. И якобы Настасья даже назвала его 'крутым дядькой'.

"У меня внизу уже плащ-палатка. Но она имела в виду другое. Я не вхожу в сферу ее интересов. Все-таки есть какое-то представление у девушки, что этот мезальянс не состоится", — признавался Кушанашвили в одном из подкастов.

Но как оказалось, все это было не более чем плодом его воспаленного воображения. По крайней мере, именно так следует понимать слова Настасьи Самбурской об Отаре Кушанашвили.

Жесткий характер и репутация 'неудобной' актрисы

О непростом нраве Настасьи Самбурской в профессиональной среде давно ходят истории. По слухам, многие режиссеры и коллеги предпочитают держаться от нее на расстоянии. Они опасаются конфликтов и лишних трудностей в работе.

Артистка уже много лет ассоциируется с образом жесткой и бескомпромиссной женщины. Этот образ нередко играет против нее самой.

Репутация 'неудобной' актрисы серьезно отражалась на карьере Самбурской. В определенный момент ей просто перестали предлагать роли.

Сама Настасья искренне не понимает, откуда взялись подобные истории. Она признает, что привыкла говорить прямо и не всегда сглаживает углы. При этом подчеркивает, что без причины никогда никого не оскорбляла и не прибегала к физической силе.

Сейчас Настасья Самбурская является одной из соведущих программы 'Модный приговор' на Первом канале. На экране у нее амплуа защитницы женщин. И с ним Самбурская прекрасно справляется.

В роли адвоката героинь передачи Настасья выглядит вполне органична. Многие телезрители признаются, что посмотрели на Самбурскую другими глазами. 'Модный приговор' раскрыл для них звезду совершенно по-новому. Она умеет поддерживать, отлично формулирует свою позицию и ведет себя доброжелательно и открыто.

А вы как считаете, кто говорит правду — Самбурская или Кушанашвили? Ответьте в комментариях.